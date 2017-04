Mag de vorige crisis weer terug?

Het is geen al te grote speculatie aan te nemen dat onder deze abonnees disproportioneel veel mensen aanwezig waren, die op één van de vier onderhandelende partijen gestemd hebben. De kloof waar het de hele verkiezingscampagne over ging, uit zich ook in de keuze voor het dagblad dat dagelijks op de mat gevonden wordt.

Het is vooral het CDA dat nog voorkomt dat er (opnieuw) een kabinet ontstaat dat vooral aanhang vindt in de steden en de Randstad. De partij won weer iets terug van het immense terrein dat met name in Brabant en Limburg in de afgelopen decennia verloren werd. GroenLinks, van oudsher al groot in de studentensteden en die andere partij voor de succesvolle professionals, D66, geven de mogelijke coalitie een hoog 'wij-zijn-behoorlijk-geslaagd-gehalte'.

Representativiteit Hoe zou het ook anders kunnen? Vanwege de representativiteit pleiten voor het betrekken van één van de partijen die langs de zijlijn staan te roepen, zou ongeloofwaardig zijn. De PVV werd al voor de verkiezingen van samenwerking uitgesloten, de SP zette zichzelf buitenspel door de VVD af te wijzen als eventuele coalitiepartner. Het is vooral het CDA dat nog voorkomt dat er een kabinet ontstaat dat vooral aanhang vindt in de steden en de Randstad Door de ongelijkheid aan te geven is echter de dreiging nog niet weg dat bevolkingsgroepen meer en meer met de rug naar elkaar toe komen te staan. Het wordt een dure opdracht daar aan te werken voor een coalitie, bestaande uit politici die, in ieder geval wat hun achterban betreft, dit probleem niet uit eerste hand kennen.

Liever economisch De verkiezingscampagne geeft weinig reden optimistisch te zijn over de kansen van een kabinet te werken aan die inmiddels veelbesproken kloof. Je zou bijna terugverlangen naar een simpele economische in plaats van een meer sociaal-culturele crisis. De receptuur voor een economische crisis trekt elke partij, links of rechts, zo uit de la, tijdens de campagne bleek duidelijk dat er eigenlijk geen partij is die oplossingen heeft voor het type crisis dat zich nu voordoet. Bovendien is in de afgesloten kabinetsperiode gebleken dat onzekerheid en vervreemding niet louter en alleen te verklaren valt uit gebrekkige economische kansen. Een begin van een oplossing ligt dus niet in de meer traditionele vormen van kabinetsbeleid. Je mag hopen dat een nieuwe coalitie een begin van een analyse heeft van de oorzaak van de problemen. Een volledige oplossing lijkt te veel gevraagd, van welke politicus dan ook. Je zou bijna terugverlangen naar een simpele economische in plaats van een meer so­ci­aal-cul­tu­re­le crisis

Samenwerking D66-leider Alexander Pechtold lijkt de oplossing vooral te zoeken in samenwerking. Althans, hij roept sinds het begin van de verkiezingscampagne al op tot samenwerking met het oog op de huidige maatschappelijke onvrede. De zwakte zit echter in het feit dat partijen samenwerken, die weliswaar op tal van punten van mening verschillen, maar niet op dat ene cruciale punt: dat de huidige maatschappelijke orde het verdedigen waard is. De partijen nemen mogelijk door een coalitie te sluiten een dure plicht op zich, gun ze vooralsnog ruim de tijd om te broeden op hun analyse.

