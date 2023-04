Mag de krant jou ongevraagd afbeelden?

We schrijven regelmatig over de problemen in de jeugdzorg: de wachtlijsten, de geldtekorten, de problemen onder jongeren en wat de experts ervan vinden. Zo publiceerden we woensdag een interview met directeur Rutger Hageraats van het Nederlands Jeugdinstituut. De kop luidde: ‘Geef jongere geen psycholoog maar een toekomst’. Uiteraard stond er een foto bij van Rutger Hageraats.

Maar het verhaal was geïllustreerd met meer foto’s. Zowel op de voorpagina van de nieuwskrant, cover Verdieping als binnenin stonden foto’s van jongeren. Deze jongeren hadden niets van doen met de inhoud van het interview met Hageraats. Tijdens de evaluatie van krant en site werd dit door diverse collega’s te berde gebracht, als een vraag, maar ook uit een soort ongemak. Kunnen we foto’s van mensen plaatsen bij verhalen waar ze niets mee te maken hebben? Worden bovengenoemde jongeren niet ongewild geassocieerd met probleemjongeren of problemen in de jeugdzorg?

Gezichtsherkennings-software

Terechte vragen. Tegenwoordig kunnen mensen met gezichtsherkennings-software makkelijker worden geïdentificeerd. Dit kan vervelende gevolgen hebben als je om een of andere reden wordt gegoogeld.

Vooraf, bij de vormgeving van dit interview, kwam deze vraag ook aan de orde. Maar alleen een foto van Hageraats vonden we wat saai. Voor het laten maken van een ondersteunende illustratie – wat we ook vaak doen – kozen we dit keer niet; illustraties kunnen onnodige afstand tot een onderwerp creëren. We besloten foto’s uit de beeldbank van het ANP te nemen. Dat zijn doorgaans algemene foto’s die met toestemming van de mensen zelf zijn gemaakt. Zorgvuldigheidshalve werd er bij de foto’s vermeld dat de jongeren op de foto’s niet in het verhaal voorkwamen.

Last van een foto bij sollicitatie

Vorig jaar zomer kregen we een klacht van een jongen van 16 jaar. Hij stond op een foto bij een verhaal over de overlast op de wallen in Amsterdam. “Tot mijn grote schrik sta ik zonder toestemming op de wallen-foto in Trouw. Ik heb van vele kanten reacties gekregen en u zult begrijpen dat door de context van de wallen en sekswerkers dat niet heel fijn is. Mijn ouders denken dat ik een hoerenloper ben, mijn vrienden lachen zich kapot…en ik ben vooral bang voor later”, schreef hij.

Voor foto’s in de openbare ruimte is doorgaans geen toestemming nodig, tenzij iemand van zeer dichtbij en expliciet wordt gefotografeerd – dat was bij deze jongen niet het geval. Toch hebben we besloten de foto online door een andere te vervangen. In diezelfde periode kregen we een verzoek van iemand die als jong kind op de foto stond samen met zijn ouders die PVV stemden. Hij vroeg achteraf om verwijdering van de online-foto, omdat hij er last van had bij solliciteren en andere zaken waarbij mensen gegoogeld kunnen worden. Op dit verzoek zijn we ook ingegaan.

Elke keer afwegen

Media maken veel gebruik van foto’s van beeldbanken en foto’s die vanaf de openbare weg zijn gemaakt. Toch zullen we bij iedere plaatsing in de krant (en zeker online) de afweging moeten maken of de foto, gemaakt in de openbare ruimte of uit de beeldbank gehaald, ethisch past bij het onderwerp van het verhaal. De Volkskrant moest in 2016 van de rechter 1500 euro schadevergoeding betalen aan een man die ongevraagd herkenbaar op een foto stond bij een verhaal over terrorisme op Schiphol.

Bij ons verhaal over de jeugdzorg kwamen we er tijdens de evaluatie uiteindelijk niet goed uit. Dan geldt: better safe than sorry. Online zijn de foto’s van de jongeren niet te zien.