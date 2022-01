Macron zet Fransen tegen elkaar op omwille van zijn electorale strategie, dat is pas alarmerend

Alsof een kernkop vol verontwaardiging, afkeuring en uitroeptekens ontplofte gisteren in Frankrijk. In een interview met lezers van dagblad Le Parisien, liet president Macron zich uiterst vulgair en denigrerend uit over het deel van de Franse bevolking dat nog niet is gevaccineerd (5,3 miljoen mensen). Eerst was er de vorm. In de geïncrimineerde passage gebruikte Macron drie keer het werkwoord ‘emmerder’, wat letterlijk en etymologisch ‘met stront bedekken’ betekent. In het Nederlands wordt deze krachtterm milder vertaald met: ‘pesten’, ‘dwarszitten’, ‘het leven zuur maken’ of eventueel ‘pissig maken’. Hier volgt de kern van het presidentiële betoog.

‘We oefenen druk uit op de niet-gevaccineerden door hun toegang tot sociale activiteiten zo veel mogelijk te beperken. Het is een zeer kleine minderheid die zich verzet. We kunnen dit tegenwerken door hen nog meer te pesten (emmerdant). Ik ben er niet voor om de Fransen pissig te maken (emmerder). Nou, in dit geval, de niet-gevaccineerden, wil ik ze echt het leven zuur maken (emmerder). En dus gaan we ermee door, tot het bittere eind. Dat is de strategie. En dus moeten we hun vertellen: vanaf 15 januari kunt u niet meer naar het restaurant, een borrel halen, een kop koffie gaan drinken, naar het theater of de bioscoop gaan.’

Verder noemt Macron ongevaccineerden ‘irresponsable’ (onverantwoordelijk, roekeloos, ontoerekeningsvatbaar) die in Frankrijk ‘geen burger (citoyen) meer kunnen zijn’. Dat de president, die de hoeder van de natie hoort te zijn, op deze discriminerende manier een deel van zijn volk doelbewust criminaliseert en tot paria verklaart, is voor velen schokkend. Het parlementaire debat over het Franse vaccinatiepaspoort (geïntroduceerd door Macron als een mes op de keel van ongevaccineerden, zoals uit zijn woorden nu blijkt) werd dinsdagavond in een chaotische sfeer stilgelegd.

Het was al bekend dat Macron een narcistische politicus is, opportunist in zijn alsmaar veranderde beleidskeuzes en autoritair alleenheerser die zichzelf als ‘jupiterian president’ heeft gekroond. Zijn cynisme, dubbelhartigheid en manipulatiedrang vulden de 638 pagina’s van het onlangs uitgegeven boek van twee onderzoeksjournalisten van Le Monde (Le traitre et le néan). Dat hij er niet voor terugdeinst om het verraad tot instrument van zijn grenzeloze ambitie te maken, weet als geen ander de door hem bedrogen voormalige president François Hollande.

Maar dat hij Fransen tegen elkaar zou opzetten omwille van zijn electorale strategie, is pas alarmerend. Macron hoopt hiermee zijn herverkiezing in april veilig te stellen: door op de massa van geïrriteerde gevaccineerden te steunen die in ongevaccineerden de oorzaak van hun problemen zien. Deze maand zijn Macron en Frankrijk voor zes maanden voorzitter van de EU. De man die van ‘divide et impera’ (verdeel en heers) zijn handelsmerk heeft gemaakt, krijgt nu het podium van zijn dromen. Europa is gewaarschuwd.

