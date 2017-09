Macron zal eerst Europa temmen alvorens de rest van de wereld te veroveren

De toespraak van Sovjet-omvang die de Franse president eergisteren over Europa hield, was bijna alles omvattend. Bijna geen sector van de volgens Macron ideale Europese politiek die niet werd aangesneden. Van defensie tot financiën en budget, van immigratie tot milieu, van cultuur en democratie tot fiscaliteit, Macron ontvouwde in Parijs een encyclopedie van goede bedoelingen die als doel heeft om de EU tot een nieuw elan te dwingen.

Prijzenswaardig is zijn strijdlustigheid zeker: Macron is een overtuigde Europeaan en geen bekeerling van het laatste uur. Het probleem met visionaire figuren is dat ze te vaak hun denkbeelden in zwaarlijvige metaforen opdissen die de applausmachine aan de gang krijgen maar die en passant niet bijster concreet worden ingevuld.

Het grote woord

Macron is vooral een man van het grote en zware woord, van ellenlange uiteenzettingen, van interviews die in een weekblad niet minder dan zestien bladzijden tekst in beslag nemen om zijn, naar eigen zeggen, ‘complexe gedachten’ te kunnen vangen. Pas later wordt er eventueel aan de weerbarstige werkelijkheid gedacht.

Briljant is het wel. Maar dat de Franse president de twijfel en soms regelrechte vijandigheid van grote groepen burgers jegens hun Europese instituties met zijn eigen enthousiasme maskeert, is toch wel een bezwaar. Ook dat hij een karikatuur maakt van eventuele criticasters: “Ik zal niets overlaten, niets aan degenen die haat, versplintering of nationale terugtocht beloven”.

Als ik zijn toespraak, kort door de bocht, op inhoud zou moeten samenvatten: een ‘soeverein Europa’ met steeds meer bevoegdheden die de EU-leden verder uitkleden om tot een superstaat te komen.

En de vorm dan? Zoals eerder het Louvre voor zijn overwinningtoespraak of het kasteel van Versailles voor zijn inauguratie, koos Macron eergisteren een historische plek met uitstraling om Europa streng doch rechtvaardig toe te spreken: de Sorbonne-universiteit die in de 13de eeuw werd gesticht en in mei 1968 het hart van de studentenrevolte was. Na de monarchale pose, nu de revolutie.

De ambitie van Macron is veelzijdig. Gisteren zond de Franse zender CNews een debat uit over zijn Europa-toespraak met als spottende titel: ‘Macron, Napoleon 2.0?’ Een maandblad kopte zelfs met ‘Macron de meester van de wereld’.

Macron is in eigen land tot aan zijn ellebogen met hervormingen bezig. Hij moet het hoofd bieden aan protesten, acties en stakingen. Waarom dan nu al, vlak na de ongunstige Duitse verkiezingen, zich op Europa storten?

Of is het juist nu, nu Angela Merkel verzwakt is, nu de formatie van een nieuwe Duitse regering haar de komende maanden in beslag gaat nemen, dat er ruimte ontstaat voor een Emmanuel Bonaparte aan de Europese knoppen? Onze Franse visionair gaat Europa eerst temmen alvorens de rest van de wereld te veroveren.

