Macron staat hetzelfde lot te wachten als Lodewijk de XVI

Zoals bekend eindigde deze Franse koning in 1793 onder het mes van de guillotine. Gelukkig geen wrede straf voor president Macron en de guillotine zal maar virtueel zijn. Maar dit staatshoofd dat een historische duik maakt in de opiniepeilingen (nog maar 30 procent van de Fransen steunt hem na 120 dagen) heeft nog een moeilijke weg te gaan.

Het begint vandaag met de eerste confrontatie met ‘de straat’, zeg maar alles wat Frankrijk aan onverzettelijke vakbondsmensen telt en aan boze krachten met revolutionair maagzuur in het lijf. De bekende taferelen dus in de straten van Parijs met eventueel brandend straatmeubilair, auto’s en gevels van banken.

Hoofdthema van deze broeiende dag: ‘Nee tegen de sociale staatsgreep van Macron’. De president wil de arbeidswet hervormen maar dit laatste woord is meer dan een vloek in de Franse kerk. Hervormers eindigen in het land van Asterix meestal op een politieke vuilnisbelt. Extra probleem is dat Emmanuel de Eerste door een persoonlijkheidsstoornis wordt geplaagd: hij gaat de confrontatie nooit met fluwelen handschoenen aan maar alsof hij een ramkraak moet verrichten. Deze rebelse eeuwige adolescent is niet alleen een egotripper maar ook zo autoritair dat hij de geringste kritiek als een atoomaanval op zijn legitimiteit beschouwt. Vijf dagen voor de actiedag van vandaag heeft hij in een toespraak de demonstranten alvast zwaar beledigd: “Ik zal niet toegeven. Ook niet aan de luilakken, de cynici en de extremisten”.

De hervormingen van deze onbehouwen president met kort lontje zijn broodnodig

Het woord ‘luilakken’ is nu trending op sociale netwerken waar de woede tastbaar is. Macron wordt door Jan en alleman verweten niet van zijn eigen volk te houden en hen keer op keer te minachten. Wat niet helemaal onwaar is. Op diezelfde dag verscheen in de New York Times een opiniestuk van Chris Bickerton, van de Cambridge University, die Macron voor een ‘arrogante mislukte president’ uitmaakte die aan ‘macronisme’ lijdt en zijn persoon centraler dan zijn beleid stelt.

Macron heeft besloten de protestdag van vandaag te ontlopen door naar het getroffen eiland Saint Martin te vliegen. Alleen wordt hij daar mogelijk niet echt vriendelijk ontvangen. De bewoners wijzen naar de gewelddadige plunderingen en chaos die de Franse overheid niet heeft weten te voorkomen. Als voorbeeld wordt naar het Nederlandse deel van het eiland gewezen waar de preventieve maatregelen veel beter hebben gewerkt.

Maar laat ik nu iets positief zeggen over deze onbehouwen president met kort lontje: zijn hervormingen zijn broodnodig en moed kan hem niet worden ontzegd. En als er een politicus bestaat die het in Frankrijk tegen traditionele conservatieve krachten durft op te nemen, is het wel deze opgewonden en onberekenbare vechtersbaas.

