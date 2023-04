Macron neemt een voorschot op zijn droom, een autonoom Europa dat (nog) niet bestaat

Het is niet bedoeld als een voorspelling, maar hier volgt het scenario voor de Derde Wereldoorlog. Vladimir Poetin en Xi Jinping vinden elkaar in een steeds inniger bondgenootschap, de VS en Europa versterken hun alliantie, en dan slaat China toe: het valt Taiwan aan.

Taiwan verdedigt zich boven verwachting, maar kan op eigen kracht onmogelijk standhouden. De VS komen militair te hulp, sommige EU-landen gaan daarin mee, andere niet, met als gevolg dat Brussel geen enkele machtsfactor meer is. Nu de VS hun handen vol hebben, versterkt Rusland zijn posities in Oekraïne en lijft het Georgië en Moldavië in. De Baltische staten zijn het volgende doelwit, Moskou brengt zijn strategische kernwapens opzichtig in stelling. De rest mag u zelf verzinnen.

Een dergelijk rampscenario zal Emmanuel Macron in gedachten hebben gehad toen hij vorige week terugkeerde uit Peking en waarschuwde tegen te grote Europese bemoeienis met het lot van Taiwan. “Het slechtste zou zijn te denken dat wij Europeanen ons volgzaam moeten aanpassen aan het Amerikaanse ritme en een Chinese overreactie”, zei hij. Europa moet uitkijken niet verstrikt te raken in ‘crises die niet de onze zijn’, want dat belemmert de opbouw van een Europese ‘strategische autonomie’. En natuurlijk zijn wij een bondgenoot van de VS, maar dat is iets anders dan een vazal. Met andere woorden: als Peking en Washington de confrontatie zoeken, en daarmee de wereldvrede (nog verder) bedreigen, moet de EU daarbuiten blijven.

Als stelling in een intellectueel debat – zoals Macron geneigd is de wereld te zien – was het een waardevolle bijdrage geweest, maar gegeven de verhoudingen van het moment was het een klap in het gezicht van het democratische en kwetsbare Taiwan, een affront tegen de VS en een schoffering van de oostelijke EU-landen. Vanuit Amerika, dat dertig keer zoveel steun geeft aan Oekraïne als Frankrijk, kwam direct een klap terug: als Europa geen partij kiest rond Taiwan, laat de EU het dan maar uitzoeken met Oekraïne, dan kunnen de VS zich geheel op de Chinese dreiging richten. En vanuit Oost-Europa werd gehamerd op het ‘strategische partnerschap’ met de VS.

“Vage concepten creëren meer dreigingen, meer vraagtekens, meer onzekerheid”, zei de Poolse president Morawiecki. In Polen leeft nog de herinnering aan een Franse uitdrukking uit 1939: ‘Mourir pour Dantzig?’ Daarmee werd in Frankrijk opgeroepen Polen niet te hulp te komen als Hitler Gdánsk (Dantzig in het Duits) zou aanvallen; waarom sterven voor zo’n verre stad? Met de echo van die vraag nog hoorbaar, is Macrons gedroomde autonome Europa niet wat de Oost-Europeanen een gevoel van veiligheid geeft, dat is de Navo, met de VS als machtigste lidstaat.

Intussen is dat partnerschap met de VS veel minder solide dan veel Europeanen lijken te denken. Het is nog niet zo lang geleden dat in Washington een president zat die de Navo het liefst wilde opdoeken en geen enkele aandrang had om welke democratie dan ook te verdedigen. Zo’n president kan daar zomaar weer verschijnen – Europa zal inderdaad een eigen rol moeten zoeken. Maar dan ook moeten zorgen daar klaar voor te zijn. Niet-gewaagde voorspelling: dat gaat nog wel even duren.