Macron moet geweldspiraal banlieuesdoorbreken maar ook perspectief bieden

Het zijn hallucinante aantallen: ten minste 150 gemeentehuizen en andere panden van gemeenten zijn aangevallen, 5000 voertuigen in brand gestoken, meer dan 3100 relschoppers gearresteerd en honderden agenten gewond geraakt. De massale en gewelddadige rellen die in de Franse banlieues zijn ontstaan als gevolg van de dood van een 17-jarige automobilist bij een verkeerscontrole zijn totaal geëscaleerd.

Ze doen denken aan de rellen van 2005 die het land wekenlang in hun greep hielden. De aanleiding toen was de elektrocutie van twee jongens die zich verstopt hadden in een transformatorhuisje in de Parijse voorstad Clichy-sous-Bois.

Deze keer is het een uit de hand gelopen verkeerscontrole in de Parijse voorstad Nanterre, waarbij de jongen mogelijk door wilde rijden (bewust of onbewust) en van dichtbij werd doorgeschoten. De Franse president Macron noemde zijn dood ‘onvergeeflijk’ en beschuldigde de agent van doodslag.

Zo’n explosie van geweld en rellen komt niet onverwacht. Iedereen in Frankrijk weet dat de banlieues, waar veel migranten uit Arabische en Afrikaanse landen wonen, potentieel haarden van geweld, conflict en criminaliteit zijn. Veel bewoners zijn arm, werkloos, niet of nauwelijks opgeleid en hebben weinig perspectief op een baan. De bewoners klagen over racisme en discriminatie door het autochtone Frankrijk, het bedrijfsleven en de Franse politie in het bijzonder. Volgens Franse media kwamen vorig jaar dertien mensen om bij controles.

Er hoeft maar iets te gebeuren of een situatie escaleert naar rellen, het in brand steken van auto’s en het aanvallen van de politie. Dit valt uiteraard allemaal niet goed te praten. Onderling geweld en geweld tegen de overheid vallen zeer te veroordelen.

Tegelijkertijd is het goed om te beseffen hoe uitzichtloos het leven in de banlieues kan zijn als je niet in staat bent de wijk te verlaten. Frustraties kunnen zich dan richten op de vertegenwoordigers van de macht. Helaas is dit al sinds de jaren tachtig aan de orde van de dag in deze voorsteden. Maar het lijkt wel omvangrijker te worden – wellicht aangejaagd door sociale media – als de vlam in de pan slaat.

De overheid lijkt niet bij machte daar een antwoord op te vinden. Alleen rellen onderdrukken en de relschoppers oppakken is niet voldoende. Er moet perspectief komen voor de bewoners, vooral voor de jongeren, op een beter leven. Het helpt dan zeker niet om deze jongeren weg te zetten als ‘ongedierte’, zoals de politievakbonden deden. Ontmenselijken is gevaarlijk en leidt alleen maar tot meer geweld en slachtoffers. Van president Macron mag verwacht worden dat hij ook ingaat op de noden van de bewoners van deze voorsteden om de geweldspiraal te doorbreken en perspectief te bieden.