Macht vraagt om tegenmacht, ook in de SP en de PVV

Meyer is de architect van een verkiezingscampagne voor zijn partij die desastreus uitpakte. De SP is aan het einde van het liedje niet meer vertegenwoordigd in het Europees parlement.

Meyer maakte de volkomen verkeerde analyse dat de Socialistische Partij grover diende te worden in de campagne-uitingen. De SP diende, aldus de opgestapte partijvoorzitter, de partij te worden van de opgestoken middelvinger. Afgezien van de vraag of de Nederlandse kiezer in zijn algemeenheid gediend is van dergelijke grofheid, een opgestoken middelvinger ontneemt het zicht op het alternatief dat een partij wil bieden.

Meyer valt te prijzen voor het feit dat hij het onvermijdelijke van zijn stap inzag. Het getuigt in ieder geval van meer inzicht dan menig partijgenoot lijkt te hebben. Nogal wat SP-Kamerleden blijven de werkelijkheid ontkennen en houden het op de slechte opkomst bij de Europese verkiezingen van SP-kiezers of beweren dat de toon en de toon alleen verantwoordelijk zou zijn voor de slechte verkiezingsuitslag. Het opstappen van de partijvoorzitter lijkt de partij helaas nog niet dermate wakker te schudden dat er een diepgaand debat ontstaat over de koers van de SP. Maar een partijvoorzitter die opstapt, discussies over de toon van de campagne, mogelijk zelfs over de koers van de partij: ook bij de SP zijn dergelijke discussies in principe gelukkig mogelijk.

De verzuchting van een aantal PVV’ers in Provinciale Staten dat het tijd zou zijn voor een lei­der­schaps­wis­sel is grotesk

Dat kan niet worden gezegd van de PVV. De partij van Geert Wilders maakt dezelfde neergaande ontwikkeling mee als de SP, maar hoop op enige discussie is bij voorbaat zinloos.

De PVV is Geert Wilders. Zonder hem geen partij. De verzuchting van een aantal leden van Provinciale Staten dat het tijd zou zijn voor een leiderschapswissel (en die deels vervolgens bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer ook op een kandidaat van Forum voor Democratie stemden) is grotesk.

De PVV is geen partij met leden en met transparante procedures om te komen tot de benoeming van kandidaten voor politieke functies. Het is een persoonlijk vehikel voor slechts één man. Dat deze persoon uiteindelijk zelf dat doel in de weg zou kunnen staan, is een mogelijkheid die Wilders maar moeilijk onder ogen kan zien als hij daar niet door een kritische omgeving op gewezen kan worden.

Het is een voor de PVV moeilijke, maar voor de democratie hoopvolle conclusie. Macht vraagt om tegenmacht.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Meer commentaren leest u op trouw.nl/commentaar