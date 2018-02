Maatschappijkritiek is geen vertrutting maar juist broodnodig

Leonie Breebaart raakt een gevoelige snaar met haar essay over ‘vertrutting’. Maar door allerlei vormen van maatschappelijke kritiek op één hoop te gooien, mist ze wat belangrijk is. Vertrutting is irritant, maar morele vragen zijn waardevol.

Ze snijdt een maatschappelijk fenomeen aan waar bijna iedereen moe van lijkt te zijn: het oordelen over gedrag en taal die als ‘fout’ worden gezien. Vaak gaat het om gedrag dat wij normaal vinden, maar waarvan de negatieve gevolgen opeens worden benoemd. Vlees eten en vliegen waren nooit een probleem, maar: schadelijk voor het milieu. Zwarte Piet was altijd een vrolijke kerel, maar: blijkt racistisch.

Sociale media stellen eenieder in staat een oordeel te geven over het gedrag (en uitspraken) van de ander. En met een aansprekende hashtag begin je al gauw een wereldwijde feministische beweging. Gevolg is dat ik persoonlijk word aangesproken op mijn morele verantwoordelijkheden. Dat is niet leuk als ik net een biefstukje zit te eten.

In haar kritische beschouwing beschrijft Breebaart het gevoel dat we continu onder het maatschappelijke vergrootglas liggen en steeds minder mogen. Maar is dat wel zo? De morele kritiek kan ik zien als inperking van mijn vrijheid (ik mag me niet meer zwart schminken of biefstuk eten). Maar op andere punten zijn we juist vrijer geworden. De acceptatie van psychische problematiek en therapie neemt toe. Weinig mensen hebben nog kritiek op echtscheiding of abortus. Homo of bi mag je op veel plekken openlijk zijn. Op veel vlakken geven we elkaar de ruimte.

Moreel

Wat is er dan echt aan de hand? De ‘vertrutting’ die Breebaart signaleert gaat over morele kwesties. Als ons gedrag schadelijk is voor de wereld om ons heen dan wordt ons gedrag een moreel object. En door onder meer wetenschap, journalistiek en minderheden die zich via social media kunnen uiten, wordt dat soort schadelijke effecten steeds bekender. Het effect is dat dingen die eerst neutraal waren, opeens moreel worden.

Waarom is dit relevant? Tussen deze morele gedragingen zitten daadwerkelijke problemen, en een deel van de morele kritiek legt systemische fouten in onze maatschappij bloot. We mogen shoppen heel normaal vinden, maar dat we elk seizoen nieuwe kleding kopen kan alleen doordat die kleding spotgoedkoop wordt geproduceerd door arbeiders in Zuidoost-Azië. Elke dag een stuk vlees kan alleen door dieren vet te mesten in de bio-industrie.

Wie daar kritiek op heeft kan zich richten tot ‘het systeem’, maar elk van ons (als burger en consument) is onderdeel van dat systeem. Zo raar is het niet om ook individuen verantwoordelijkheid te geven binnen het geheel. Dat soort kritiek is niet truttig maar broodnodig in een samenleving die wil groeien.

Natuurlijk mag er discussie zijn over wanneer kritiek gericht is op een daadwerkelijk probleem, en wanneer het een storm in een glas water is. Maar door allerlei irritaties bij elkaar te gooien onder de noemer ‘vertrutting’, versterkt Breebaart het probleem. De veelheid van ontwikkelingen die oppervlakkig iets met elkaar te maken hebben, creëert een door-de-bomen-het-bos-niet-meer gevoel. Het wordt te veel om te volgen. En dat veroorzaakt cynisme en relativisme. Want als overal wat op aan te merken is, dan maakt het niet meer uit wat ik doe.

Als we relativistisch worden of morele kritiek ‘vertrutting’ gaan noemen, gooien we de baby weg met het badwater. Dan missen we de kritiek die ons kan aansporen om onszelf te verbeteren. Dus laten we kritisch blijven kijken naar ons eigen gedrag. En echte truttigheid, die geen moreel belang heeft? Die mag je keihard negeren.