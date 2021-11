Maarten van Rossem als lijstduwer is een enorme opsteker voor de PvdA

Met een kabinetsformatie die zich eindeloos voortsleept is het moeilijk voor te stellen, maar de volgende verkiezingen komen er alweer aan. Politieke partijen zijn druk bezig zich voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022, met nog maar vier maanden te gaan. De stemming begint er al een beetje in te komen, signaleert de redactie van deze rubriek.

Wie bijvoorbeeld zeker zin heeft in de lokale verkiezingen is Wouter Koolmees, minister van sociale zaken en informateur in de kabinetsformatie. Hij heeft onlangs aangekondigd dat hij na het afronden van zijn huidige taken de landelijke politiek gaat verlaten, definitief. Terug als minister komt hij niet meer. Met de handen vrij in het komende voorjaar is de D66-minister van plan om lokaal in actie te komen bij de campagne van de Rotterdamse gemeenteraad. Hij is bij D66 Rotterdam kandidaat op de lijst, in de rol van lijstduwer.

Op nummer 34 onderaan de lijst is die kandidatuur vooral bedoeld als symbolische steun, laat Koolmees via een woordvoerder desgevraagd weten. Als Rotterdammer wil hij ‘graag helpen in zijn geliefde stad’ maar de lokale afdeling is van te voren gewaarschuwd dat de minister onverkiesbaar wil staan. Mocht hij met voorkeurstemmen alsnog gekozen worden, dan gaat hij zijn zetel niet innemen.

Een absolute hotspot is de gemeente Den Haag

Lijstduwers kunnen een lokale verkiezingscampagne net dat beetje extra cachet geven. Ze zijn vooral geliefd bij de PvdA, zo leert een eerste indruk van de conceptkandidatenlijsten die tot nu toe bekend zijn. Die partij heeft de meeste lijstduwers met landelijke bekendheid weten te strikken. Maarten van Rossem, hoogleraar geschiedenis en tv-persoonlijkheid, is de meest opvallende. Hij staat op de kandidatenlijst in Utrecht op plek 41.

Voor de PvdA is dat een enorme opsteker. Diezelfde Maarten van Rossem stemde bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen nog D66 en riep toen kiezers toen juist op om géén PvdA te stemmen. Hij vond dat de partij niveau ‘verraad’ had gepleegd tijdens het regeringsavontuur met de VVD van 2012 tot 2017. Maar op lokaal niveau krijgt de PvdA nu wél weer de steun van de bekende criticaster, meldde onlangs de Utrechtse lijsttrekker verheugd.

Een absolute hotspot van lijstduwers is de kandidatenlijst van de PvdA voor de gemeenteraad in Den Haag. Daar staat onder andere Kati Piri op, onlangs gekozen als lid van de Tweede Kamer. Ook zij staat onverkiesbaar en heeft geen plannen om zelf de zetel in te nemen als kiezers in haar woonplaats opeens massaal voorkeurstemmen aan haar zouden uitdelen. Om de lijst glans te geven heeft de lokale afdeling ook nog de oud-Kamerleden Adri Duivesteijn en Jeltje van Nieuwenhoven genoteerd als lijstduwers, die de sociaal-democratische gloriejaren nog hebben meegemaakt.

Op pad met René van der Gijp

In Rotterdam duikt op de PvdA-lijst de naam op van het huidige Tweede Kamerlid Barbara Kathman. Wil zij terug naar de stad? Zij was tot afgelopen voorjaar nog wethouder in Rotterdam maar stapte over naar de landelijke politiek omdat ze daar verwachtte meer voor elkaar te krijgen. Nu staat ze toch weer op de lijst als kandidaat-raadslid in haar woonplaats, op een plek die niet verkiesbaar is. De PvdA een klapper maakt in Rotterdam, komt Kathman nog voor een dilemma te staan.

Uiteraard zijn er ook lokale partijen die een flinke slag slaan met een bekende lijstduwer. Daar gaat de hoofdprijs naar de Verenigde Seniorenpartij in Dordrecht, die in maart weer op campagne gaat met de steun van oud-voetballer René van der Gijp. Hij komt dit keer ook op de kandidatenlijst te staan van de partij die wordt geleid door zijn nicht.

Top vier lijstduwers 1. Maarten van Rossem (PvdA Utrecht)

2. Wouter Koolmees (D66 Rotterdam)

3. Kati Piri (PvdA Den Haag)

4. René van der Gijp (Ouderenpartij Dordrecht)