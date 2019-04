Maarten Boudry vergelijkt klimatologische appels en peren

Filosoof Maarten Boudry bagatelliseert de ernst van klimaatverandering en zet klimaatspijbelaars Kyra Gantois en Anuna de Wever als (loos) alarmistisch weg (Letter&Geest, 23 maart). Hoewel Boudry beweert dat hij door de mens veroorzaakte klimaatverandering niet wil weerleggen, zijn al zijn argumenten gebaseerd op dezelfde pseudowetenschap, die klimaatontkenners aanhangen. Zonder deze argumenten is zijn oproep tegen de paniekerige haast die de scholieren willen maken ongegrond en kan men niets anders dan zich bij die scholieren voegen.

Om te beginnen herinnert hij de scholieren aan ‘het feit’ dat ‘de natuur’ geen enkel evenwicht vertoont en niet bestuurd kan worden. Dit wordt onderbouwd met twee historische voorbeelden, van 20.000 en 3,6 miljoen jaar geleden. Neerslag en temperatuur schommelden 20.000 jaar geleden hevig, maar in het huidige tijdvak – het Holoceen – zijn deze juist ongewoon evenwichtig. De stabiliteit van dit tijdvak gaf de mens de mogelijkheid om te settelen, te boeren, tien seizoenen ‘Boer zoekt Vrouw’ te maken, te groeien in populatie en daardoor ook toenemend afhankelijk te worden van zijn milieu.

De impact op ons milieu is wel gepaard gegaan met een exorbitante toename in welvaart en gezondheid, zoals Boudry terecht opmerkt. Een welvarend industrieel verleden biedt echter geen garantie voor een uitstootrijke toekomst. Integendeel, Energieonderzoek Centrum Nederland becijferde ­vorige week dat de transitie naar duurzame energie 39.000 tot 72.000 voltijdbanen in Nederland zal opleveren.

Boudry stelt dat de lokale temperatuur boven de polen 14 graden hoger lag dan nu. Cherrypicking, zo blijkt, want de globale temperatuur was ‘slechts’ 2 graden hoger – ons ‘streefscenario’ voor 2100. Uit het feit dat temperatuurstijging en de gevolgen daarvan in circa tweehonderd jaar zo drastisch kunnen zijn, blijkt dat er wel degelijk iets is dat ‘de natuur’ kan besturen: de mens.

Welvaart als eindbestemming

De weg van de duurzaamheid heeft welvaart als eindbestemming, zo blijkt ook op globale schaal. Want in tegenstelling tot Boudry’s beweringen is het tegenwoordig goedkoper om elektriciteit uit zonnepanelen te halen dan uit steenkool of aardgas, zelfs in minder ontwikkelde landen. Dit is niet het enige spill-overeffect van actie tegen klimaatverandering, een van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Hoe gaan we honger uitroeien als Afrikaanse boeren nu al het hoofd moeten bieden aan een kortere regenperiode? Zulke ambities kunnen wij gewoonweg niet bijbenen zonder klimaatverandering af te remmen, dat is dweilen met de (gas)kraan open.

De hoop die Boudry vestigt op het aanpassingsvermogen van de mens en zijn technologische ontwikkeling biedt dan ook net zoveel garantie als onze politici momenteel de klimaatspijbelaars bieden. Over kernfusiecentrales wordt bijvoorbeeld ieder jaar gezegd dat ze binnen dertig jaar mogelijk zijn en de klimaatspijbelaars hebben waarschijnlijk eerder hun studieschuld afgelost dan dat opslag van CO2 grootschalig economisch uitvoerbaar is.

Het enige gebied waarop de mens zich kan en moet aanpassen is de attitude jegens systeemverandering. Goedkope en duurzame energiebronnen zijn er, de internationale samenwerking is in Parijs bekrachtigd, de kennis over ons klimaat is er. Wat ben ik dankbaar dat Anune en Kyra deze kennis niet gebruiken om meer oplossingen te verzinnen, maar om te zorgen dat die oplossingen eindelijk worden geïmplementeerd. En dan heb ik liever een vlucht naar voren dan dat we stilstaan.