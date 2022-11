Maandag 21 november 17 uur. Gaat u wel of niet kijken?

Het WK in Qatar komt dichterbij. Wat doet u als u van voetbal en van Oranje houdt?

Met een woordgrap heeft het radioprogramma de Ochtendshow (NPO Radio 2) radiostilte aangekondigd over het WK voetbal in Qatar. De presentatoren hebben afgelopen woensdag besloten tot een ‘Nee-K’.

Bezwaren waren er al langer, maar de druppel was de uitspraak van ex-voetballer en Qatarese WK-ambassadeur Khalid Salman. Die had in een Duitse documentaire gezegd dat homoseksualiteit een mentaal defect is. En hij had vrouwen vergeleken met snoepjes, en die heeft de ambassadeur het liefst in een papiertje.

Het omstreden WK in het oliestaatje blijft het gesprek van de dag. Voor journalisten is de vraag: wel of niet gaan? Le Quotidien, een Frans dagblad, heeft besloten om niet over het WK te schrijven. Chef sport John Graat van Trouw gaat wel en heeft ook uitgelegd waarom. Wegblijven zou een journalistieke doodzonde zijn, schreef hij. Het WK geeft juist aanleiding om bloot te leggen wat de misstanden zijn in Qatar. Zwijgen over het WK betekent ook zwijgen over de slachtoffers, daar komt de argumentatie op neer.

Gemeentebesturen staan voor de vraag of ze grote schermen gaan plaatsen waarop de wedstrijden te zien zijn. De stad Groningen heeft besloten om dat niet te doen, net als Utrecht. Dat is een makkelijk besluit te noemen, want hoeveel mensen gaan in november buiten staan om naar een scherm te kijken? Een café is een aantrekkelijkere plek.

Maar wat gaat u doen? Is er een huisboycot van het WK in Qatar? Gaat u op maandag 21 november om 17 uur, als Nederland de eerste wedstrijd speelt tegen Senegal, bewust iets anders doen?

Of is er misschien een onderlinge afspraak gemaakt dat er pas gekeken wordt als Oranje de halve finale haalt? Met die afspraak schuiven veel gemeentebesturen en ook landelijke overheden de hete aardappel nog even voor zich uit. In buurland België hebben ze besloten alleen een minister of de koning te sturen als het nationale team de halve finale haalt. Als u niets om voetbal geeft, dan is dit waarschijnlijk geen kwestie. Snel de krantepagina’s omslaan waarin de wedstrijden van het WK verslagen worden. Of juist wel de pagina’s bekijken waarin de misstanden bij de bouw van de stadions beschreven worden.

Dat het WK in Qatar omstreden is, valt niet te negeren of ontkennen. Al kreeg het reclamebureau dat Jumbo inhuurde dat toch voor elkaar. Dat maakte een filmpje met hossende bouwvakkers die zich verheugen op een mooi potje voetbal. De supermarktketen trok het schielijk in toen bleek dat kijkers het associeerden met de uitgebuite stadionbouwers in Qatar. Heel bijzonder. Ieder zijn vak.

Ik ben benieuwd hoe dit bij u speelt. Gaat u wel of niet kijken? Ligt daar een ferm besluit aan ten grondslag? Of vindt u het te veel gedoe over niets?