Maak van voltooid leven geen breekpunt tijdens de formatie

De voortekenen zijn niet gunstig. D66 is niet bepaald enthousiast. Vanwege de standpunten van de ChristenUnie op medisch-ethisch terrein, maar ook omdat de Democraten vergeleken met andere mogelijke combinaties met een meerderheid in de Kamer in deze coalitie wel erg het buitenbeentje worden.

Lees verder na de advertentie

Het zijn voor een politieke partij legitieme overwegingen. Alleen in de coalitie verantwoordelijkheid dragen omdat het landsbelang dat nu eenmaal vraagt, is te weinig basis. Er moet ook iets te ‘verdienen’ zijn. Voor de ChristenUnie zou dat verdienen er weleens op neer kunnen komen dat er een breekpunt gemaakt wordt van de regeling over een vrijwillig levenseinde. De partij heeft al eerder gesteld niet mee te willen werken aan de mogelijkheid een einde aan het leven te maken als iemand, gezond en wel, het idee heeft dat het leven voltooid is.

Dat de ChristenUnie wellicht in een machtspositie komt, is deels te danken aan de opstelling van de SP

Voor een kleine partij als de ChristenUnie is de formatie eigenlijk de enige mogelijkheid om op een dergelijk punt maximaal invloed te kunnen hebben. Als andere partijen het gevoel hebben de ChristenUnie absoluut nodig te hebben, dan mag die partij ook wat eisen. Zo werken politieke onderhandelingen nu eenmaal. Het gaat echter behoorlijk ver om van het hele onderwerp een breekpunt in de onderhandelingen te maken. De maatschappelijke discussie over voltooid leven is nog lang niet afgerond. Een nieuw kabinet zou er goed aan doen die discussie te stimuleren, in de hoop dat er in de samenleving een breed gedragen oplossing in zicht komt. Of dat nu betekent dat de mogelijkheid het leven te beëindigen dichterbij komt of niet. De ChristenUnie wordt niet gevraagd actief aan wetgeving mee te werken. De partij wordt niet meer gevraagd dan het debat niet tot taboe te verklaren.

Dat de ChristenUnie wellicht in een machtspositie komt, die niet overeenkomt met het aantal zetels, is deels te danken aan de onbegrijpelijk opstelling van de Socialistische Partij. Het lijkt principieel en ook inhoudelijk logisch dat de partij niet met de VVD wil samenwerken, maar de SP snijdt vooral zichzelf in de vingers.

Emile Roemer zal, zoals het er nu uitziet, ook de komende vier jaar machteloos langs de zijlijn staan. Vergeefs hopend op de wederopstanding van de linkse beweging. Terwijl de partij op lokaal niveau fors de handen uit de mouwen steekt en breed verantwoordelijkheid draagt, dreigt de partij landelijk een oninteressante getuigenispartij te worden.

De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Lees ook: De formatie is ook met de ChristenUnie een flinke kluif

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.