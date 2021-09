Maak van Prinsjesdag de nationale feestdag van de Democratie

Laten we onze nationale feestdagen moderniseren zodat ze meer bijdragen aan de beleving en versterking van Nederlandse waarden en onze nationale identiteit. Te beginnen met de Dag van de Democratie, ter ere van deze prachtige bestuursvorm, betoogt Ludo Grégoire, jurist staats- en bestuursrecht.

Van de elf officiële Nederlandse feestdagen die zijn vastgelegd in de Algemene termijnenwet (1965) zijn er maar liefst acht christelijk. Die institutionele discriminatie moeten we achter ons gaan laten. Modernisering van onze nationale feestdagen – via een benodigde wetswijziging – kan bijdragen aan de beleving en versterking van Nederlandse waarden en onze nationale identiteit. Uiteraard verandert het aantal vrije dagen van werknemers niet, dat wordt immers in cao’s/ arbeidsovereenkomsten vastgelegd.

Democratie is zonder twijfel zo’n wezenlijke Nederlandse waarde die een nationale feestdag waard is. Het is de bestuursvorm waardoor we in dit prachtige land ‘droge voeten’ houden en we harmonieus met elkaar samen kunnen leven. Er is geen alternatief voor de democratie, hoeveel nadelen er vaak ook aan lijken te zitten.

Democratie samen vormgeven en vieren

Democratie samen vormgeven en vieren is belangrijk; de instelling van de Dag van de Democratie als nationale feestdag geeft daar uiting aan. Mij lijkt de derde dinsdag in september geknipt om het predicaat ‘nationale feestdag’ van Koningsdag over te nemen.

Door de Dag van de Democratie te laten samenvallen met Prinsjesdag, wordt namelijk recht gedaan aan zowel monarchistische als republikeinse sentimenten en kunnen we Nederlanders met een migratieachtergrond betrekken bij een wezenlijke(re) Nederlandse waarde. De functie ‘koning’ is immers minder democratisch, want erfelijk.

In mijn voorstel heeft iedereen vrij op de Dag van de Democratie, behalve degenen die niet gemist kunnen worden (zoals politie en NS-personeel) én behalve alle formele ambtsdragers. Deze uiteindelijk door het volk gekozen actoren geven juist dienstbaar acte de présence op deze dag.

Rituelen worden gehandhaafd

Het is de ‘hoogmis’ van de democratie. Alle huidige rituelen worden gehandhaafd, van rijtoer, troonrede, koffertje en beschouwingen tot en met de persconferenties. Naar het model van het Comité 4 en 5 mei bepleit ik de instelling van een ‘Comité derde dinsdag in september’. Dat moet zorgen voor publieke aandacht en voor onderwijs, festivals, concerten, vrijmarkt, tentoonstellingen en excursies. Een nationaal feest!

Prinsjesdag? Dat kan gerust de ‘volksnaam’ blijven van de Dag van de Democratie. Ook om aansluiting te houden bij bestaande sentimenten. Koningsdag, die pas sinds 1885 bestaat en begon als Prinsessedag, blijft als feestdag bestaan. Uit de relatief jonge historie van Koningsdag kunnen we vertrouwen putten dat een gemoderniseerd stelsel snel ingeburgerd kan zijn.

Wie vrij wil nemen om aanwezig te zijn in de gemeente(n) die de koninklijke familie op die dag bezoekt, kan dat doen. De Oranjeverenigingen hebben het voortouw.

