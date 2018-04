Maak van de predikant geen zzp'er

De PKN heeft ingestemd met de 'twaalfjaarsregeling' (Trouw, 21 april): na 12 jaar kan een gemeente afscheid van zijn predikant nemen. Staat het arbeidsrecht dit wel toe?

De PKN en andere kerkgenootschappen menen dat een predikant geen arbeidscontract heeft en dat het arbeidsrecht daarom niet van toepassing is. Er loopt een zaak bij de Hoge Raad, waarin dit standpunt ter discussie staat. Wat de Hoge Raad gaat beslissen, is van groot belang voor de positie van predikanten en ook voor de 'twaalfjaarsregeling'.

Naar mijn mening zouden de protestantse kerken het arbeidsrecht moeten omarmen en er niet voor weg moeten lopen. Waarom? Zij dreigen recht in de armen van het mededingingsrecht te lopen. Een persoon die geen arbeidsovereenkomst heeft, maar wel werkzaamheden tegen betaling verricht, wordt beschouwd als een onderneming in het Nederlandse en Europese mededingingsrecht.

Concurrenten

Wat zijn de consequenties? Ondernemingen moeten met elkaar concurreren. Zij mogen bijvoorbeeld geen afspraken over beloning maken. Collectieve regelingen over de beloning, van bijvoorbeeld predikanten die kwalificeren als ondernemingen, zullen daarom als zeer ernstige overtreding van het mededingingsrecht worden gezien. Ook regelingen met betrekking tot bijvoorbeeld (secundaire) werkomstandigheden kunnen concurrentiebeperkend zijn.

Veel zzp'ers kunnen meepraten over de gevolgen die het mededingingsrecht heeft voor mensen die zonder arbeidscontract tegen betaling allerlei werkzaamheden uitvoeren. Tot aan de Tweede Kamer toe is over de positie van zzp'ers in het mededingingsrecht gediscussieerd. Wil de kerk dat zijn voorgangers de status van zzp'er hebben? Zo kan de kerk ongewild in het kamp komen van bedrijven die vanwege kostenbesparingen de status van hun werknemers omvormen naar een zzp-positie (zonder te kijken naar de mededingingsrechtelijke consequenties).

Het is beter voor de kerk om het smalle pad van het arbeidsrecht te bewandelen. Het arbeidsrecht is veel meer dan het mededingingsrecht in staat om een afweging te maken tussen de sociale en financiële belangen van een 'werker' en haar of zijn opdrachtgever. De twaalfjaarsregeling van de PKN is dan van de baan. De rechtspositie van de predikant is echter wel veiliggesteld. De predikant kan zonder juridische problemen het werk doen waarvoor zij of hij is geroepen.