Maak van de Oostvaardersplassen een attractie in plaats van een ergernis

Frank Berendse heeft er in deze krant terecht op gewezen dat het experiment met de grote grazers faliekant is mislukt (Opinie, 9 maart). Hij stelt vervolgens voor niet alleen de grote grazers, maar ook het grasland af te schaffen. Daar reageert Frans Vera op door er terecht op te wijzen dat de droge graslanden een essentieel onderdeel zijn van het systeem om het moeras te onderhouden (Opinie, 14 maart). Is er dan helemaal geen oplossing?

Die is er zeker wel. De grote grazers hoeven niet weg, maar zij moeten wel fatsoenlijk worden beheerd. En dat betekent dat zij niet zomer en winter aan hun lot moeten worden overgelaten. In de zomer moeten zij zich tegoed kunnen doen aan het weelderig groeiende gras en in de winter zouden zij op stal moeten staan, waar zij van hetzelfde zomerse gras als hooi kunnen genieten. Dat systeem is niet nieuw. Het heeft in de Oostvaardersplassen bestaan van 1990 tot 1995.

Al in 1993 werd achter de schermen besloten voor honderd procent voor het huidige beleid van jaar­rond­be­gra­zing te gaan

Gericht weiden Ondergetekende heeft toen samen met zes andere biologische boeren de kans gekregen van de toenmalige beheerder Rijkswaterstaat (het was niet Staatsbosbeheer die de grote grazers heeft ge├»ntroduceerd, zoals Berendse beweert) om de helft van de graslanden van de Oostvaardersplassen (800 ha) te beheren met seizoensbegrazing. Door heel gericht te weiden, of juist alleen maar te maaien, of een combinatie daarvan, en de dieren in de herfst bijtijds op te stallen, konden wij de ontwikkeling van het grasland en de struik- en boomvegetatie in de gewenste richting sturen. De Universiteit Utrecht deed de monitoring en kwam tot zeer positieve conclusies ten aanzien van de toenemende biodiversiteit. Wij vertrouwden erop dat het Rijk dit beheer zou kiezen voor de toekomst van de Oostvaardersplassen. Maar daarmee verkeken wij ons op de politiek en met name op de invloed van de natuurlobby. Al in 1993 werd achter de schermen besloten het experiment stop te zetten en voor honderd procent voor het huidige beleid van jaarrondbegrazing te gaan. In het laatste jaar, 1995, maakte de RVU nog de prachtige documentaire 'Boeren in het wild', waarin te zien is wat een prachtig gebied de Oostvaardersplassen toen waren. In de jaren daarna werd de proef met seizoensbegrazing doodgezwegen omdat die niet paste in het nieuwe ideaal van 'ongerepte natuur'. En als er over de geschiedenis van de Oostvaardersplassen wordt verteld, klinkt er geen woord over deze beheerperiode. En dat terwijl het de ultieme oplossing is. De Oost­vaar­ders­plas­sen schreeuwen om sei­zoens­be­gra­zing en nu is er de kans dit ook te realiseren