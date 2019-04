Maak ouderschapsverlof mogelijk voor iedereen

De komst van een kind is een van de mooiste dingen in het leven. Daarom wil je een goed begin voor je gezin. Nieuwe Europese plannen voor het kraam- en ouderschapsverlof zorgen ervoor dat partners recht hebben op tien dagen betaald kraamverlof en ten minste twee maanden betaald ouderschapsverlof. Nu is het aan minister Koolmees om ervoor te zorgen dat ook alle kersverse ouders een goede start kunnen maken.

Sinds dit jaar krijgt de partner vijf dagen volledig betaald kraamverlof. Gelukkig is de sprint naar het stadhuis om pasgeboren zoon- of dochterlief aan te geven voorbij. Ook kunnen partners vanaf volgend jaar vijf weken aanvullend verlof opnemen tegen 70 procent van het salaris. Voor veel werkende ouders is dit aanvullend verlof niet toereikend.

Kind van de rekening Uitzendkrachten, schoonmakers of horecamedewerkers zijn het kind van de rekening. Zij werken vaak tegen het minimumloon. Daarmee zijn vierduizend ouders veroordeeld tot een inkomen op bijstandsniveau. Zij zullen daarom geen gebruik maken van het aanvullend verlof. Hun inkomen zakt onder het niveau van wat wij in Nederland fatsoenlijk vinden voor een werkend bestaan. Hetzelfde geldt voor ouders die net iets meer dan het minimumloon verdienen. Dat het opnemen van verlof een kwestie is van centen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek: werkende vaders nemen geen verlof op na de geboorte, omdat het financieel niet haalbaar is. Daarmee maakt het in Nederland uit waar je wieg staat. Wie wel van het geboorteverlof van vijf weken gebruik kan maken, zal dit ongetwijfeld ervaren als een enorme stap voorwaarts. De partner kan niet alleen de eerste blije groeispurtjes meemaken, een eerste band opbouwen met het kind en helpen bij de verzorging, maar ook de moeder helpen bij haar herstel. Maak de ver­lof­re­ge­lin­gen voor alle werkende ouders mogelijk. Zo maakt het niet uit waar je wieg staat Agnes Jongerius Toch is het aanvullend verlof van Rutte III gericht op de eerste weken na de geboorte. Deze regeling verandert daarmee niets aan de arbeidsparticipatie van vrouwen. Dit terwijl na de geboorte vier op de tien moeders minder uren gaan werken. Een op de tien stopt zelfs helemaal met werken na de komst van het eerste kind. Vaders passen daarentegen hun werkpatroon mondjesmaat aan, volgens het Sociaal Cultureel Planbureau. Veel vaders zouden anders willen, maar ook dat is weer een kwestie van centen, of van het gevoel dat het werk het niet toelaat.

Niet op eigen benen Uiteraard kan minder werken of helemaal stoppen met werken door moeders een verdedigbare keuze zijn, maar het maakt vrouwen economisch kwetsbaar. Nog altijd kan ongeveer de helft van de Nederlandse vrouwen financieel niet op eigen benen staan. Bovendien zou het goed zijn dat kinderen met beide ouders een band op kunnen bouwen en dat beide ouders ook evenveel zorg dragen voor hun kroost. Ouders verdienen daarom extra ondersteuning. Met een begrotingsoverschot van ruim 11 miljard euro kunnen wij probleemloos vierduizend kersverse ouders een aanvullend verlof gunnen. De bal ligt bij het kabinet, dat nu door Europa wordt aangezet de regels voor jonge ouders te verbeteren. Brussel geeft partners nu het recht op tien dagen betaald kraamverlof en beide ouders ten minste twee maanden betaald ouderschapsverlof totdat het kind acht jaar is. Wij zeggen daarom: maak de verlofregelingen voor alle werkende ouders mogelijk. Zo maakt het niet uit waar je wieg staat.

