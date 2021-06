Maak niet dezelfde fout als vorige zomer, de deltavariant komt eraan

Het is geweldig dat er over de corona-epidemie in Nederland zoveel goed nieuws te melden is. Het aantal dagelijks vastgestelde besmettingen is stevig onder de duizend gedoken, de sterfte is op een zeer laag niveau en het aantal patiënten op de intensive care in nog maar een kwart van wat het begin mei was. Nog veel verheugender is dat sinds dit weekeinde alle volwassenen, ook de 18-jarigen, zich kunnen laten vaccineren.

De bereidheid tot vaccineren is gelukkig groot, ondanks alle fabels die sceptici over vaccineren hebben rondgestrooid. Dat is zonder meer een overwinning voor het gezonde verstand. In ongekend tempo zijn grote hoeveelheden vaccins ter beschikking gekomen voor een virus dat pas anderhalf jaar geleden werd ontdekt. Nu de effecten van de vaccinatiecampagne in rijkere landen zo zichtbaar worden, moet alles op alles worden gezet om ook wereldwijd de levens van mensen te redden met breed opgezette campagnes. Ook om te voorkomen dat het virus muteert naar gevaarlijker varianten.

Niet te snel, de deltavariant komt eraan

Zoals de zogeheten delta-variant die nu al rondwaart en die aanzienlijk besmettelijker lijkt. In Groot-Brittannië hebben ze verdere versoepelingen al moeten opschorten, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO verwacht verdere verspreiding. Ook Nederland is niet immuun: vermoedelijk hebben feestende jongeren in Zuid-Europa juist deze variant de afgelopen weken ons land ingebracht.

De strijd is dan ook niet gestreden. Nederland versoepelt nu extreem snel, veel sneller dan verwacht, en misschien wel té snel. Horeca, de cultuursector, festivals, de reissector, familiefestijnen, zelfs het nachtleven: alles mag weer op gang komen. Soms nog even met testen, maar de overwegende boodschap is dat we er bijna zijn en we ons weer ‘normaal’ kunnen gedragen.

De vorige zomer ging dat mis. De overheidscommunicatie stokte, de persconferenties stopten, de bevolking dacht dat het leed was geleden. Pas toen aan het einde van de zomer de opgelaaide infecties via jongeren ook andere leeftijdsgroepen bereikten, kwam er een hernieuwd gevoel van urgentie.

Die fout moet de overheid niet opnieuw maken. Hoewel iedereen na dit intensieve jaar op zijn tandvlees loopt, is het onverstandig om bijvoorbeeld de persconferenties te staken. Het duurt nog tot diep in augustus voordat de jongste volwassenen twee prikken hebben gehad, en zelfs dan kan het virus er doorheen breken. Het aantal zwaar zieken zal laag blijven, maar ook jongeren of al gevaccineerden lopen kans op langdurige gevolgen als ze toch besmet raken, en de risico’s stijgen direct als er nóg gevaarlijker mutaties opduiken. De noodzaak voorzichtig te zijn moet voortdurend onder de aandacht worden gebracht, hoe vervelend het ook is om de versoepelingen waar iedereen zoveel behoefte aan heeft van kanttekeningen te voorzien.