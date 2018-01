Maak meer gebruik van de ervaring die kwetsbare mensen hebben

Ik heb dit zelf aan den lijve ondervonden. Nu werk ik als ervaringsdeskundig projectleider bij RIBW Brabant, onderdeel van de RIBW Alliantie. RIBW's ondersteunen, coachen en begeleiden mensen met psychische of psychosociale problemen. En ik heb een oproep: maak meer gebruik van de ervaringskennis die er is.

Van volledig afgekeurd en langdurig ziek zit ik nu in een situatie met een 36-urige werkweek. Het lijkt een sprookje, het is het niet. Ik heb fors geworsteld met psychische klachten die mijn leven volledig in beslag namen.

In een periode van twintig jaar ging dit op en af. Lang zag het ernaar uit dat voor mij een 'gewoon' leven niet haalbaar was.

Dat lag zeker niet altijd alleen aan mijn kwetsbaarheid. Ik moest soms tegen de stroom in zwemmen om weer aan te kunnen haken aan de maatschappij, de kansen hiervoor te krijgen en te creëren.

Ik kom mensen tegen die lichamelijk of psychisch kwetsbaar zijn en niet goed kunnen voldoen aan wat de maatschappij van hen verwacht.

Ik paste niet goed in de maatschappij, dus stond ik erbuiten en dat deed zeer. Daarin ben ik niet de enige, in mijn werk als ervaringsdeskundig projectleider zie ik het veel. Ik kom daarbij mensen tegen die lichamelijk of psychisch kwetsbaarder zijn en daarbij niet goed kunnen voldoen aan wat de maatschappij van hen verwacht. Zij willen en kunnen nog steeds van waarde zijn. Sterker nog, zij beschikken vaak over enorme creativiteit, kracht en doorzettingsvermogen. Je moet immers met extra bagage door het leven.

Tijd en ruimte Voor mij heeft wonen en werken op een plek waar ik in de samenleving sta enorm bijgedragen aan mijn herstel. Het helpt je groeien, je ontwikkelen en het daagt je uit tot verder herstel. Belangrijk is dat je de tijd en ruimte krijgt voor dit herstelproces. Dat kun je niet in een vast tijdspad plakken, het is geen Quick Win. Ik werk nu fulltime als ervaringsdeskundige en projectleider in een team met allemaal ervaringsdeskundigen en vrijwilligers met ervaringskennis. In verschillende wijken en gemeenten zijn we actief en zetten daar deelgenotencontact op.