Maak landgenoten met afwijkend gedrag niet voor ‘fucking christen’ uit

Het verhaal begint bij een tv-interview bij Op1 ­deze week. Daar zit Arie den Ouden, voorzitter SGP Staphorst, die ongemakkelijk uit zijn woorden komt. Hoe moet je uitleggen dat je de wil van God niet wilt dwarsbomen en liever ongevaccineerd ziek wordt dan geprikt en gezond de toorn van je schepper moet ondergaan?

Den Ouden: “Wel behandelen als de ziekte er is, maar niet voorkomen.” Je kunt hierover best je wenkbrauwen fronsen, maar ook zuchten dat er niets nieuws is onder de orthodoxe zon.

Dan naar een ander interview de volgende dag, nu op Radio 1. Alweer een orthodox geluid, maar nu van linkse snit met woke-rafelrandjes: chef van Vara-site Joop.nl en seculiere Rotterdammer Francisco van Jole mag losgaan op de Staphorster. Hij kookt van woede en, dat zie je, houdt zich in.

Daarom ook eerst maar relativeren: het is maar de SGP, “een groep die steeds kleiner wordt en vanzelf uitsterft”. In tijd van pandemie is ‘sterven’ kennelijk het parool. Nou, Francisco, je was in 1929 natuurlijk nog niet geboren maar toen had de SGP al 3 zetels in de Kamer en nu nog steeds. Een stabielere partij in die laatste 92 jaar is nog niet gesignaleerd. Maar nu de hysterie: die SGP’er is maar een ‘fucking christen’, briest Van Jole. Ietsje later is zijn advies aan Den Ouden en consorten: “Neem dus ook geen medische behandeling, ga maar lekker dood”.

"Ik snap dat je principieel bent. Als je geen vaccin neemt, dan neem je geen medische behandeling en ga je maar lekker dood", zegt @2525 in @denieuwsbv in een reactie op christenen die zich niet laten vaccineren. pic.twitter.com/en29iUybQO — NPO Radio 1 (@NPORadio1) 20 oktober 2021

Kijk, ik ben voor vrijheid van ­meningsuiting, maar als semi-ambtenaar die van omroepgeld eet en drinkt, moet je landgenoten met ­afwijkend gedrag niet voor ‘fucking christenen’ uitmaken die beter kunnen creperen. Hoe hadden de dienstdoende lakeien van Van Jole op Joop.nl niet unaniem geloeid als ­iemand ergens op de radio had beweerd dat x politicus een ‘fucking moslim is die maar lekker dood moet gaan’?

Ach, verschillen moeten er ook zijn voor de sekteleden van het wokisme. Reactie van ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers op Twitter: “Ook deze kapelaan van de linkse kerk heeft een grotere liefde voor de mensheid dan voor mensen.”

Verveeld zou ik bijna de radio hebben uitgedaan, maar dan had ik een laatste waarschuwing van Joops opperterminator gemist: “Er is een veel gevaarlijker club en dat is de pinkstergemeente. Daar zitten ook antivaxxers bij en die worden net zo goed bediend door de EO.”

Gevaarlijk, die 120.000 Nederlandse pinksters? Toevallig is een van de wezens op aarde waar ik het meest om geef, lid van die club. Zij en haar man hebben zich heel graag laten vaccineren.

Toen evangelist Jaap Dieleman begin dit jaar in het blaadje Eyeopener ‘vaccinatie­dwang’ met Het Beest uit Openbaring vergeleek, nam de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) onmiddellijk afstand van de man: “De VPE verwerpt de suggestie dat het vaccin tegen het coronavirus direct verbonden is met ­‘antichristelijke controle’ en ‘directe vervulling van bijbelse profetie. Er is veel goede voorlichting – ook in christelijk Nederland – die de werking van de verschillende vaccins goed uitlegt”.

Je mag best een semiambtenaar met christenhaat wezen, maar je moet ook je journalistieke huiswerk niet verwaarlozen.

