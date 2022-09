Maak korte metten met netwerkcorruptie in Nederland

Nederland wordt geregeerd door het groot­bedrijf. Dat vinden de meeste Nederlanders zó normaal, dat zij er niet vreemd van opkijken als een topambtenaar van het ministerie van economische zaken en klimaat (EZK) toplobbyist wordt bij VNO-NCW, dé lobbyorganisatie van het grootbedrijf. Erger nog, twee weken geleden ­regende het likes en felicitaties toen VNO-NCW op Linked­In aankondigde dat Focco Vijselaar, directeur-­generaal bij EZK, de volgende algemeen directeur van VNO-NCW wordt. Wat een blamage. We vieren de praktijken waarvan Greco, de anti-corruptiewaakhond van de Raad van Europa, verlangt dat ons land er maatregelen tegen neemt.

Natuurlijk doet VNO-NCW dit ‘handig’. Het is hun doel om het economisch beleid van Nederland naar de hand van het grootbedrijf te zetten, en dus zijn Vijselaars kennis van lopende beleidsdossiers en zijn contacten bij de ministeries goud waard. Het is ook niet de eerste keer dat VNO-NCW zo’n vangst doet. Cees Ouds­hoorn, de huidige algemeen directeur van VNO-NCW, kwam ook al bij EZK vandaan.

En dit in een tijd waarin burgers hun boodschappen niet kunnen betalen

Maar een topambtenaar zet het algemeen belang in de uitverkoop door kennis en contacten die in dienst van de overheid zijn opgedaan te gebruiken om de enge beleidswensen van het grootbedrijf te realiseren. Vijselaar besluit dit zelfs te doen in een tijd waarin het grootbedrijf recordwinsten boekt, maar burgers hun boodschappen niet kunnen betalen.

De stap van Vijselaar is ook om een andere reden fout. In de afgelopen jaren heeft Vijselaar namelijk een sleutelrol gespeeld in de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC), een publiek-privaat samenwerkingsverband dat door VNO-NCW geïni­tieerd is. Het doel van de NL AIC was om het Rijk significant te laten investeren in kunstmatige intelligentie in Nederland. Hierin was de NL AIC succesvol: via het Nationaal Groeifonds wordt er maar liefst 204,5 miljoen euro van het Rijk in het programma van de NL AIC ­geïnvesteerd. Problematisch is dat de NL AIC het inhoudelijk akkoord van EZK – en dus van Vijselaar – nodig had om überhaupt haar aanvraag bij het Nationaal Groeifonds in te kunnen dienen. Diezelfde Vijselaar wordt dus, nadat hij er actief aan heeft meegewerkt om een initiatief van VNO-NCW tot een succes te brengen, toplobbyist bij VNO-NCW.

Tel daarbij op dat zowel de huidige als de aanstaande algemeen directeur van VNO-NCW (de eerdergenoemde Oudshoorn en Vijselaar) lid zijn van het strategieteam van de NL AIC, en als vanzelf ontstaat het beeld dat Vijselaars nieuwe baan een beloning is voor aan VNO-NCW geleverde diensten.

Wees geen ramptenaar zoals Vijselaar

Dit beeld alleen al is Vijselaar ernstig kwalijk te nemen. Het gaat regelrecht tegen zijn ambtseed in: een ambtenaar “zal niets doen dat het aanzien van het ambt schaadt”. Juist een topambtenaar moet hier extra op toezien. Daarom doe ik deze oproep aan alle rijksambtenaren. Wees geen ramptenaar zoals Vijselaar. Als u een e-mail ontvangt van Vijselaar, rapporteer het dan als spam. Als u een belletje krijgt van hem, druk de oproep dan weg en blokkeer zijn nummer. Als hij langskomt bij uw ministerie, bel dan de beveiliging op om hem uit het gebouw te laten gooien. Als hij u uit wanhoop op straat aanspreekt, steek dan uw vingers in uw oren en roep “La La La La!” tot hij met de staart tussen de benen afdruipt. Ontneem Vijselaar precies datgene wat hem aantrekkelijk maakte voor het grootbedrijf: de toegang tot u. Maak korte metten met de netwerkcorruptie in Nederland.