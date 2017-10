Maak je niet druk over speckreepjes

Geen consument zal zich genept voelen als zijn rundervinkje weigert zijn vleugels uit te slaan. Of omdat zijn slavink niet in sla is gewikkeld. Alleen wie alles letterlijk neemt, zou kunnen spreken van misleiding. Maar wie daar vervolgens een enorm nummer maakt, maakt zich wel een beetje belachelijk.

Dat is ook het geval met de sommering die de NVWA heeft gegeven aan de Vegetarische Slager. De slager van nepvlees krijgt tot 12 maart 2018 de tijd om zijn namen van producten aan te passen. Zo niet, dan krijgt hij een boete.

Het is een kwestie die al langer speelt, eerder zelfs tot Kamervragen leidde, want de VVD en CDA-fractie vermoedden vorig jaar al misleiding van de consument waarbij zij wezen op de namen van de producten van de Vegetarische Slager. De nepslager sluit daarbij handig aan bij wat de (vlees)consument nu al kent: vegetarische speckreepjes, vegetarische gehacktballetjes of vegetarische kipstuckjes. Daar is weinig mis mee, want ook met andere voedselproducten gebeurt dat. Een crabstick bijvoorbeeld, bevat ook geen krab. Ook juridisch is er geen beletsel.

Misleiding?

Waar minister Schippers destijds de boot nog afhield –haar waren geen zaken bekend van consumenten die problemen ondervonden – laat de waakhond van het consumentenbelang nu stevig zijn tanden zien. Op basis van welgeteld één klacht.

Natuurlijk is het te prijzen dat de NVWA iedere klacht serieus neemt. En kennelijk geleerd heeft van het verleden. Afgelopen zomer nog bleek dat de organisatie juist veel te laks reageerde op signalen over het gebruik van fipronil in de eierindustrie. En vervolgens blunderde in de afhandeling van de ‘gifeierenaffaire’. Te laat of helemaal niet ingrijpen, dat is wat de NVWA typeert over een reeks van jaren.

Maar het huidige ferme optreden tegen de Vegetarische Slager is juist weer het andere uiterste. Een vakblad voor de supermarktbranche meldde eerder deze week dat zich, over nepvlees, nog nooit een boze klant had gemeld bij ’s lands grootste supermarktketen. Bovendien staat op de verpakking van de Vegetarische Slager met grote letters dat het product van, inderdaad, de Vegetarische Slager is. En voor wie echt wil weten wat de samenstelling van het product is, is er altijd nog de ingrediëntenlijst.

Misleiding? Ach, de vraag stellen is zelfs al overdreven. Er zijn ernstiger zaken om je druk over te maken.

