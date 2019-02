Maak je kwaad over Jemen

Jemen kampt met de grootste humanitaire catastrofe van deze eeuw. Maar omdat politici niet in actie komen, verrichten hulporganisaties gekkenwerk.

Lees verder na de advertentie

Dorcas is een internationale noodhulporganisatie en wij lopen momenteel pijnlijk hard tegen dit probleem aan. Dorcas gaat dit voorjaar in Jemen 25.000 mensen van voedsel voorzien die anders zullen overlijden aan honger, of aan de gevolgen ervan.

Het is een overzichtelijk plan. Maar het uitvoeren ervan heeft ons meer hoofdbrekens gekost dan de complexe operaties die we runnen in bijvoorbeeld Syrië en Irak. Ondertussen vragen we ons soms af hoeveel zin het eigenlijk heeft. Want kunnen onze inspanningen überhaupt op tegen de catastrofe die zich in Jemen voltrekt? Iedere tien minuten sterft daar een kind. Tijdens het schrijven van dit artikel zijn er dus kinderen tussen onze vingers door geglipt. Tijdens uw lezen weer één.

Politici hebben de foto's van ondervoede kinderen in Jemen toch gezien?

De oorlog moet stoppen. Dat is de enige hoop van de Jemenieten. Maar het is ook hun vonnis. Want deze oorlog is hun oorlog niet meer. Dus hoe kunnen zij hem dan stoppen? Hun burgeroorlog is door Saudi-Arabië en Iran gekaapt voor een machtsvete. Om te winnen bombarderen ze scholen, woningen, ziekenhuizen, voedselvoorraden. En de honger? Die wordt gebruikt als oorlogswapen. De enige die invloed heeft op deze machtsvete is de internationale politiek. En daarom moeten Nederlandse politici het voortouw nemen om deze uithongeringsoorlog te stoppen.

Wanneer is een ramp erg genoeg om politici in actie te krijgen? Vorig jaar vroeg één van onze mensen aan een sociaal bevlogen politicus waarom de politiek niet harder werkt voor vredestichting in Jemen. Zijn antwoord was: "Omdat we niet verwachten dat er Jemenitische vluchtelingen naar Nederland komen." Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Hoe oprecht is politieke verontwaardiging als die alleen tevoorschijn komt wanneer een ramp ons raakt? Onze vraag is: wanneer is een humanitaire ramp erg genoeg om politici in actie te krijgen? Ja, er zijn moties aangenomen tegen wapenlevering naar Jemen, tegen uithongering van het land en voor voedselhulp. Minister Kaag heeft wapenlevering aan Saudi-Arabië bemoeilijkt en uithongering als oorlogswapen laten veroordelen in de VN-Veiligheidsraad. Maar is dit alles wat we in huis hebben? Kom op. Politici hebben de foto's van ondervoede kinderen in Jemen toch gezien? Dit is een uithongeringsoorlog van ongekende omvang. De politiek kan haar verantwoordelijkheid daarvoor niet afkopen met een noodhulpbudget. Wat de mensen in Jemen nodig hebben is verontwaardiging en woede. We doen vaak alsof Nederland weinig invloed heeft. Dat is niet waar. Er is altijd nog olie. Wie de olieboycot in 1970 heeft meegemaakt weet dat we in Nederland prima door zo'n periode heen kunnen komen, hoe vervelend ook. Saudi-Arabië boycotten op olie is een zeer krachtig pressiemiddel en een glashelder statement. Nederland kan daarin een voorbeeld zijn binnen de EU. Het heeft een prijs, jazeker. Maar is het niet eens tijd dat we dit ongemak bereid zijn te nemen voor - nogmaals - de grootste humanitaire catastrofe van deze eeuw? Wat Jemen nodig heeft is verontwaardiging. Van politici. Maar ook van iedere lezer van dit stuk. Nederlanders, jullie zijn hard nodig in Jemen. Uw stem geeft politici slagkracht. Meer nog dan aan geld heeft Jemen iets aan uw verontwaardiging. Dus tweet onze politici, wees boos, stel vragen, schrijf brieven, stuur e-mails. Het is gekkenwerk, maar vele handen maken gekkenwerk misschien nog wel succesvol ook. Wij blijven, samen met de noodhulpgemeenschap wereldwijd, dweilen in deze uithongeringsoorlog. Maar voor de mensen in Jemen is er pas hoop als politici de kraan dicht draaien.

Lees ook:

Save the Children: Bijna 100.000 kinderen Jemen stierven een hongerdood Door de strijd in Jemen zijn naar schatting 85.000 kleine kinderen van de honger omgekomen. De organisatie Save the Children kwam in november 2018 tot dat duizelingwekkende cijfer na analyse van VN-gegevens over zwaar ondervoede kinderen. Het gaat om een voorzichtige schatting: mogelijk ligt het dodental boven de 100.000.