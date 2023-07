‘Dit is een plek om lief te hebben. Een plek en een land om lief te hebben (...) O, er is zoveel.’

Dit zong Toon Hermans, in zijn ode aan Nederland.

En ik zing het uit volle borst mee.

Jaaah, Nederland!

Een land dat lager ligt dan de zee, maar dat alles hooghoudt.

Een land waar ironie en harmonie elkaar vasthouden en tegelijkertijd afstoten.

Een land dat vrijheid hoogacht.

Een land waar de interpretatie het meestal wint van de bedoelingen, maar waar de communicatie toch het hoofd boven water weet te houden.

Een land waar socialisme een sprookje is geworden.

En waar de kernwaarden verroest zijn.

Het is zo klein, maar zo groot in ontwikkeling. Waar ter wereld ik ook kom, iedereen kent Nederland.

Het land van de handelsreiziger.

De haven van Dubai.

De langste brug-en-tunnelverbinding over zee ter wereld, bij Hongkong.

Het is allemaal gebouwd door Nederlandse baggeraars, want Nederland weet alles van water en land.

Ook keuzes maken heb ik hier geleerd, omdat het tussen wal en schip niet prettig leven is. De keuze om naar Nederland te komen had ik niet, als kind van tien werd mij niets gevraagd, maar wat ben ik dankbaar dat ik hier kwam.

Nederland heeft de kracht om alles wat het binnenhaalt mooier te maken dan het van oorsprong was. Neem de tulp: die was nooit zo ver ontwikkeld en wereldberoemd geworden als ze in Turkije was gebleven, haar land van oorsprong.

Inflatie-moe, Oekraïne-afgemat, moslim-verveeld, emancipatie-afgeleefd, non-binair pruilend

Ook ik heb mijn groei en bloei te danken aan Nederland. Maak dit land niet stuk, zou ik zeggen, want het dreigt stuk te gaan.

De maatschappij stikt bijna in het stikstofdebat, het zorgstelsel is gewond, ons denken over vluchtelingen besmet. Het klimaat is beschadigd, het milieu uitgeput, de politiek ontstemd, de economie geknakt, de huizenmarkt ontgoocheld. We zijn inflatie-moe, Oekraïne-afgemat, moslim-verveeld, emancipatie-afgeleefd, non-binair pruilend.

We hopen dat de regeerders van het land het de reageerders naar de zin zullen maken. Maar dat lukt ze niet omdat vele partijen niet consequent zijn in het nakomen van hun beloften.

Neem de VVD: afgegleden van een waardige partij naar populisme. Een partij die aan de haal gaat met identiteitspolitiek.

“Nil”, vragen mijn vrienden, “wat vind jij ervan dat de VVD Dilan Yesilgöz, een Turkse, en vrouw, naar voren schuift als kandidaat-lijsttrekker?”

“Dat is heel handig van VVD”, zeg ik. “De boel schoonmaken, dat kunnen Turken heel goed. Ze doen het al sinds jaren zestig, dus dat kun je gerust aan de Turken overlaten.”

Een PVV’er als kandidaatlijsttrekker van de VVD

Volgens de dikke Van Dale betekent ‘turken’ pesten of treiteren. Ik denk dat vele primitievelingen in Nederland zich nu best getreiterd voelen omdat een VVD kandidaat-lijsttrekker een PVV’er is: een Politieke Vluchteling-Vrouw.

Dilan betekent ‘laat de tong het zich herinneren'. Met andere woorden: zegt het voort.

Yesilgöz betekent ‘Groenoog’.

Ze kwam op haar zevende naar Nederland, als vluchteling. Ze houdt wellicht meer van Nederland dan welke Nederlander ook. Want dit land gaf haar veiligheid en vrijheid. Ze heeft alles aan Nederland te danken, alleen al daarom zal ze het land intens koesteren en beschermen.

Maar of ze, indien ze zo ver zal komen, het VVD-leiderschap of het premierschap aan kan, dat heeft niets te maken met haar afkomst of geslacht.

Dat is een waarheid als een koe!

En dat zal Caroline van der Plas, lijsttrekker van de BoerenBurgerBeweging en ook een vrouw, volmondig beamen.