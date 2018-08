Maak de linkerrijstrook tot intercitybaan en files zullen krimpen

De regering stelt honderden miljoenen beschikbaar voor de verbreding van autosnelwegen. Toch zullen die in de spitsuren weer vol files staan. Amsterdam is, ondanks verbredingen tot nota bene zes rijstroken per richting op de A1, A2 en A4, in de spits alleen met veel vertraging te bereiken vanuit de zuidelijker gelegen (inter)nationale handelspolen.

Deze files zijn slecht voor het internationale vestigingsklimaat van Nederland. Nu het aantal rijstroken op belangrijke verbindingen toeneemt, wordt het mogelijk een nieuw type autoweg aan te leggen.

Om dit 'klimaat' te verbeteren zou het economische verkeer meer filevrije verbindingen tussen de grote steden moeten krijgen. Dit verkeer zou door tijdwinst en zekerheid van de rit bereid zijn tol te betalen. Veel wegvakken hebben nu al veel rijstroken. Op elk traject zou de meest linkse rijstrook moeten worden afgezet en omgebouwd tot intercitytolbaan. Een verbreding van de weg is niet nodig, omdat de tolbaan veel meer auto's per uur kan verwerken. En de tolbaan behoeft slechts één rijstrook met aan beide zijden een vangrail.

En wat belangrijker is: iedere automobilist kan voor het begin van de tolbaan kiezen of hij de deze neemt, of de rijbaan ernaast.

Reistijd gegarandeerd Op de tolbaan is het tarief zo hoog dat er nooit filevorming zal optreden, en dus is voor het economisch verkeer de reistijd gegarandeerd. Op de rijbaan ernaast zullen wel in de spitsuren file's voorkomen, zoals ook nu. De hoogte van het toltarief hangt af van de drukte op het wegvak en kan variëren met het kwartier. Als te veel automobilisten voor de tolbaan kiezen, zodat daar file dreigt, gaat het tarief direct omhoog. Als het tarief de automobilist te hoog is op de tolbaan, kan hij voor de gewone rijbaan kiezen, maar riskeert daar in een file te komen. Met de toepassing van deze intercitytolbanen kan een systeem van betaald rijden in ons land worden geïntroduceerd op plekken met duidelijk voordeel voor de gebruiker. Dit kan de acceptatie van betaald rijden doen toenemen, omdat iedereen de keuze heeft om wel of niet te betalen. Het economisch verkeer kan filevrij blijven rijden en - nog een voordeel - in de toekomst kan hier 'automatisch' rijden worden ontwikkeld, hetgeen het Nederlandse wegennet een voortrekkersrol kan geven. Waarom horen wij nergens in recente adviesrapporten en het Klimaatakkoord, over deze variant ?

