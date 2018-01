Luister ook naar de tegenstem, toen en nu

Hoe beoordeel je het verleden? Niet naar maatstaven van nu, zoals Piet Emmer voorstelt (Letter & Geest, 6 januari). Dat lijkt mij logisch. Hij kijkt terug naar Johan de Witt, naar namen in de Nederlandse geschiedenis, meestal als helden geëerd. Daarbij is mijn vraag: over welke maatstaven gaat het, toen en nu, van wie, in welke context? In mijn boekenkast staat ‘De geschiedenis van het gewone volk’. Het gaat over de Gouden Eeuw, toen vier procent van de bevolking ‘verguld’ kon genieten, terwijl de overige 96 procent het moest doen met mondjesmaat tot onthutsend weinig. De ‘God’ van die tijd kreeg van het heersende denken de rol om dat te verklaren als ‘zo bedoeld’ of ‘het lijden van Christus was nog altijd erger’. Woorden vol berusting.

Als men in ketterse beweging daar anders over dacht, in de geest van Franciscus, lag excommunicatie op de loer.

Onze opgave is om als samenleving ‘historisch’ stem te geven aan wie andere waarden kenden