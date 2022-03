Luister goed naar de uitleg van Sergej Lavrov

In verband met de recente gebeurtenissen in Oekraïne had de Russische minister van buitenlandse zaken Sergej Lavrov donderdag een ontmoeting met zijn Oekraïense collega. Lavrov legde na afloop de volgende verklaring af.

‘Rusland heeft geen plannen om andere landen aan te vallen, en wij hebben ook Oekraïne niet aangevallen. Wij willen geen oorlog, dat is precies de reden waarom wij een speciale militaire operatie zijn begonnen; wij willen een oorlog voorkomen. Wij voeren deze militaire operatie uiterst zorgvuldig uit, zoals blijkt uit het neutraliseren van een Oekraïense artillerie-eenheid die zich op verraderlijke wijze had genesteld in een kraamkliniek annex kinderziekenhuis in Marioepol. Deze eenheid is uitgeschakeld voordat zij slachtoffers kon maken onder de burgers van de stad.

Ik wil benadrukken dat er bij onze operatie geen Russische dienstplichtigen worden ingezet. Mochten er toch Russische dienstplichtigen sneuvelen op Oekraïens grondgebied, dan is dat geheel de verantwoordelijkheid van het neonazistische bewind in Kiev. Dit bewind bestaat, zoals president Poetin heeft gezegd, uit een bende drugsverslaafden – wij kunnen de bevolking van Oekraïne niet overlaten aan dit cynische regime. De Oekraïners zijn ons broedervolk, onze christelijke liefdesband gaat terug tot het jaar 988, we zullen hen nooit in de steek laten.

Het is belangrijk te onderstrepen dat onze operatie geheel volgens plan verloopt, ondanks logistieke uitdagingen die zich hier en daar voordoen. Wij hebben de anti-Russische genocide in de Donbas kunnen beëindigen – zoals we eerder iets soortgelijks deden in Syrië – en verwachten volgens schema in Kiev aan te komen. De inwoners zullen ons met bloemen ontvangen.

Rusland zal er alles aan doen om een internationale escalatie te voorkomen, en zich op geen enkele wijze laten provoceren door de agressieve daden van de Navo. Het baart ons echter grote zorgen dat het Westen, in het bijzonder de Navo, het onderwerp kernwapens te berde heeft gebracht. Wij zullen onze nucleaire afschrikking nooit omzetten in offensieve actie, dat is bekend. Maar ik wil hier graag Alexander Sjoerkin citeren, onze ambassadeur in Den Haag, die heeft gezegd: “Vergis u niet: Rusland is een kernmacht. Als we onze soevereiniteit en onszelf moeten verdedigen, bestaat de kans dat we kernwapens inzetten.”

Ik noem Den Haag hier ook, omdat ons vanuit die stad van vrede en recht hartverwarmende berichten bereiken. Parlementslid Baudet begrijpt onze positie als geen ander en hij doet alles om het Nederlandse publiek te overtuigen van de noodzaak van ons optreden. Zoals hij zei bij een verkiezingsbijeenkomst in, uh, Westervoort is onze speciale militaire operatie ‘extreem mild’ van karakter en is het ‘duidelijk de Russische bedoeling om de Oekraïense bevolking aan de Russische zijde te krijgen’. Wij hopen dat deze boodschap zowel binnen Nederland als daarbuiten meer gehoor zal vinden. Het is de waarheid en die laat zich niet eindeloos onderdrukken.

Ten slotte wil ik, sprekend over Europa, allen danken die zich – met behulp van het Russische gas – altijd hebben verzet tegen een consequente verduurzaming van jullie energievoorziening. Dat maakt onze speciale operatie mede mogelijk.’