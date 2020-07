Londen werd met open ogen Londongrad

Het nieuwe normaal bestaat niet alleen uit een leven zonder handen schudden, looproutes of plexiglazen spatschermen. Het nieuwe normaal is ook dat de Russen zich met je verkiezingen bemoeien. Dat rijke Russen zich in je fysieke en je virtuele netwerk inkopen en dan met geld gaan strooien naar allerlei instituten die erom verlegen zitten. Dat je dan met de gebakken peren zit omdat die hopeloze verdeeldheid zaaien.

Dat de burgers dan zeggen: ‘Je weet tegenwoordig niet meer wie je moet geloven’. En dat ze steeds gekker stemgedrag vertonen. Dat je niet meer weet wiens belangen je politici nastreven.

Het staat in een Brits rapport dat de afgelopen maanden op het bureau van Boris Johnson heeft gelegen, omdat het openbaar maken ervan hem even niet goed uitkwam. Deze week kwam het onder het stof vandaan: ‘Russische invloed in het Verenigd Koninkrijk is het nieuwe normaal’, staat op pagina 15.

Britse normen en waarden

Het rapport is het verslag van hoe een land zich krachteloos heeft laten ringeloren door types uit de kennissenkring van Poetin. Nu is het gebeurd: het kan niet meer ongedaan worden gemaakt. Het is niet eens stiekem gegaan. In Londen hadden ze heus wel gezien dat steeds meer rijke Russen er een huis kochten, ze hadden het met de één of andere investeringsbonus zelfs aangemoedigd. Maar ze hadden gedacht dat de Russische intocht juist goed was, omdat die Russen zo vanzelf de Britse normen en waarden zouden omarmen en die terug mee zouden nemen naar Moskou.

Niemand dacht dat diezelfde Russen een complete dienstensector naar hun hand zouden kunnen zetten, totdat het gebeurd was. Dat ze met hun advocatenlegers behendig regels gingen omzeilen, met hun ponden invloed gingen kopen in Londense elitekringen, dat meerdere Lords uit het Hogerhuis uiteindelijk allerlei Russische belangen zouden hebben.

Er was evenmin enig oog geweest voor de virtuele Russische invloed. Als iemand had opgelet, hadden ze best kunnen zien dat misschien wat vage types invloed kregen op het EU-referendum in 2016. Ze kenden dat nota bene, want twee jaar eerder waren de Russen al aan het stoken geweest in een Schots onafhankelijkheidsreferendum.

Russische inmenging

Het had best eerder gezien kunnen zijn, maar de veiligheidsdiensten en politici waren niet aan het opletten. Londen werd ‘Londongrad’ terwijl de veiligheidsdiensten en de politici aan het voorkomen waren dat het ‘Londonistan’ werd.

Pas na het brexit-referendum ging er een lampje branden, toen de Verenigde Staten vertelden over Russische invloed in hun verkiezingen. Daarvoor ‘was de Russische inmenging niet gezien als dreiging voor het electorale proces’, staat in het rapport.

Het gebeurt gelukkig alleen in Londen. Of niet? ‘Vooral Rusland doet aan heimelijke politieke beïnvloeding’, zegt de Nederlandse AIVD. Volgens Quote kopen rijke Russen ook huizen in Amsterdam en het Gooi.

Romana Abels is buitenlandredacteur. Ze vervangt Sylvain Ephimenco, die met vakantie is.

