Lokale ondernemers moeten beter beschermd worden

Met het steeds verder verruimen van de winkelopeningstijden voelen lokale ondernemers zich genoodzaakt om op zon- en feestdagen open te gaan. Klanten kunnen hun geld immers maar een keer uitgeven en wat iemand op zondag bij 'de buren' koopt wordt niet meer bij hen gekocht. Uit pure noodzaak staan ze zelf maar in de winkel, want de opbrengsten op deze dagen wegen niet op tegen de personele kosten.

Toen gemeenten de komst van de megastores stimuleerden ontstond voor de lokale ondernemers inkomstenderving doordat zij klanten verloren maar ook doordat er een overschot aan winkeloppervlakte ontstond.

Met de uitbreiding van de VLZ werd de ondernemer verplicht om zieke werknemers twee jaar lang door te betalen. Verzekeren is mogelijk, maar de premies zijn hoog en worden hoger naarmate werknemers langer ziek zijn. De ondernemer zal dit in economisch zware tijden zelf zoveel mogelijk proberen op te vangen waarbij ook gezinsleden worden ingezet en er geen tijd overblijft voor vakantie.

Ondernemers konden niet snel schakelen, zij zaten vast aan langlopende huurcontracten waarbij de jaarlijkse huurindexeringen doorliepen. Investeringsmaatschappijen die panden verhuren zijn niet gebaat bij het verlagen van de huurprijzen want de waarde van de panden wordt bepaald aan de hand van de huurprijzen. Bij een huurverlaging moeten zij hun panden afwaarderen, dus kiezen ze liever voor beperkte leegstand. De prijzen van voor de crisis zijn allang niet meer in verhouding met de gestegen lasten en de gedaalde verkopen.

In 2012 werd de btw verhoogd. De prijzen stonden inmiddels al flink onder druk en ondernemers probeerden de prijsverhogingen zoveel mogelijk zelf op te vangen door de verhoging niet door te berekenen aan de consument. Tijdens de crisis werden middeninkomens het meest geraakt, als groep belangrijk voor lokale ondernemers en qua volume de grootste klant. Het vertrouwen van de consument daalde, mensen hadden minder te besteden en kochten daarbij ook minder in de fysieke winkels terwijl de internetverkopen bleven toenemen. Zelf een webshop openen bleek voor veel ondernemers niet rendabel vanwege de prijzenslag en vindbaarheid op internet. Grote internetwinkels betalen veel om op internet bovenaan te staan.

Spectaculaire daling

De verkopen in de (non-food)retail zijn door meerdere factoren in relatief korte tijd spectaculair gedaald terwijl de kosten op meerdere terreinen zijn opgelopen. Nog steeds worden we geconfronteerd met faillissementen van bedrijven met grote impact op de families die van het bedrijf afhankelijk zijn. Het gaat ten koste van onderlinge relaties en de gezondheid van mensen. Oudere ondernemers zijn niet interessant voor de arbeidsmarkt, krijgen geen uitkering, belanden in de bijstand na gedwongen verkoop van opgebouwde vermogens waarvoor generaties hard hebben gewerkt.

Deze tijd van kabinetsformatie is het moment om verder te kijken dan de VLZ en samen met het MKB een langetermijnvisie te ontwikkelen passend bij de tijdgeest. Beleid moet zich richten op bescherming van het MKB, in het belang van de individuele ondernemer maar ook omdat een gezond MKB nog steeds cruciaal is voor een sterke en duurzame Nederlandse economie.