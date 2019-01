Logisch dat medewerkers geen zin hebben in innovatie

Allereerst is het goed om te beseffen dat van de gestarte innovatieprojecten, inclusief organisatieverandering en invoering van nieuwe ICT, zo’n 70 procent mislukt.

Dat bezorgt zowel de initiatiefnemers als de medewerkers die pas later in het project betrokken raakten, een kater. Het zal regelmatig voorkomen dat ervaren medewerkers met verbetersuggesties komen, maar dat de manager met zijn planning in de hand roept ‘dat er nu geen tijd meer voor is’. De gedachte ‘ik heb het je gezegd, maar jij luisterde niet’ komt op. Het volgende project van deze manager krijgt nog het voordeel van de twijfel, maar als de geschiedenis van niet luisteren en mislukking zich herhaalt, maakt men geen zin meer.

Overbodig maken

Vervolgens noemt het stuk twee redenen voor innovatie: efficiency en kostenbesparing. Daarna moet je als werknemer in minder tijd meer doen, of raken door automatisering, robotisering en artificial intelligence arbeidsplaatsen overbodig. De belofte dat er geen ontslagen zullen vallen door zo’n project is bijna niet na te komen in de afdelingen waar arbeid is bespaard. Alleen als de lagere kostprijs tot meer verkoop leidt, blijft er werk voor het oude aantal werknemers. Men mag als dank voor de enthousiaste inzet in het innovatieproject dus harder werken of een WW-uitkering aanvragen. Wie heeft er zin om zijn baan overbodig te maken?

Ten derde zijn bij ICT-innovaties de voordelen voor de ICT-afdeling: in de vorm van lagere kosten voor licenties, ondersteuning en beheer. De gebruikers, die niet om het nieuwe systeem gevraagd hebben, worstelen zich door onvriendelijke schermen heen en zijn meer tijd kwijt dan voorheen. Zo krijgt elk ICT-project het logische welkom: ‘Wat hebben ze nu weer voor onzinnigs bedacht?’

Wat ook meespeelt is dat innovaties in verschillende hoeken van de organisatie ontstaan en grotendeels in de uitvoerende afdelingen worden ‘uitgerold’. En dat betekent dat ‘de vloer’ naast het gewone werk aan een waslijst aan innovaties zou moeten meewerken. Zelfs als alle innovaties op zich ‘lekker’ zijn, krijg je een 15-gangenmenu gewoon niet meer weg.