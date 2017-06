Lof voor de vrijgemaakten

De synode van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) besloot eind vorige week dat vrouwen in dat kerkgenootschap in het vervolg ook predikant, ouderling en diaken mogen worden. De kerkelijke ambten in de GKV zijn niet langer voorbehouden aan mannen.

Met zo’n 125.000 leden vormen de GKV in omvang het derde kerkgenootschap van het land, na de Protestantse Kerk in Nederland en de rooms-katholieke kerk.

De positie van vrouwen is (net als die van homo’s, overigens) in veel orthodoxe kerken een onderwerp dat tot venijnige debatten kan leiden. Daar is niks nieuws aan. Er zijn kerken waar een kleine eeuw geleden al vrouwen op de preekstoel stonden (de toenmalige Evangelisch-Lutherse Kerk), maar er zijn er ook waar dat punt nog mijlenver voorbij de horizon ligt en er de komende jaren helemaal niets zal veranderen.

Paulus schrijft dat vrouwen tijdens samenkomsten niet zouden moeten spreken. Over de betekenis van die woorden zijn de meningen al erg lang verdeeld.

Niet zelden bestaat binnen orthodoxe geloofsgemeenschappen bij een deel van de gelovigen de wens om de posities van vrouwen en mannen gelijk te schakelen. Maar omwille van de eenheid, of uit angst voor conflicten, wordt het onderwerp dan nogal eens vermeden. Die eenheid is een groot goed, maar dat is de gelijke positie van mannen en vrouwen óók. De vrijgemaakten zullen deze stap waarschijnlijk ook niet geheel zonder kleerscheuren doorkomen: het zou kunnen dat enkele vrijgemaakte gelovigen de overstap zullen maken naar een van de kerkgenootschappen die de ambten nog niet voor vrouwen hebben opengezet. Dat zij dan zo.

Apostel Paulus In het debat over de kerkelijke positie van vrouwen spelen een paar Bijbelwoorden van de apostel Paulus een nogal grote rol. Die schrijft dat vrouwen tijdens samenkomsten niet zouden moeten spreken. Over de betekenis van die woorden zijn de meningen al erg lang verdeeld. Waar die verdeeldheid binnen de GKV lang tot de conclusie leidde dat vrouwen geen ambtsdrager mochten worden, heeft de kerk nu geoordeeld dat je uit die woorden van Paulus niet met goed fatsoen één gebod kunt destilleren. Waar twijfel over Bijbeluitleg voorheen tot negatieve conclusies leidde, is nu dus voor een open benadering gekozen. Dat is een omgang met de Bijbel die voor sommige gelovigen spannend is: want als je zo ontspannen met de ene Bijbeltekst kunt omgaan, waarom dan ook niet met andere teksten, en wat blijft er dan nog van over? Maar het is ook een omgang met de Bijbel die vrijheid en ruimte biedt en die eraan bijdraagt dat mensen in de kerk tot hun recht kunnen komen. Dat de vrijgemaakten deze stap hebben durven zetten, verdient daarom lof en navolging. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

