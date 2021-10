Lof voor de NBV21, maar maak de nieuwe vertaling niet te belangrijk

De herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling, die deze week verscheen, telt zo’n 12.000 wijzigingen ten opzichte van de vorige vertaling. Dat klinkt als flink wat, maar de Bijbel is een dik boek, dus eigenlijk valt het wel mee: in een kleine 30 procent van de verzen is iets veranderd. Met die wijzigingen is een verdere vertaalslag gemaakt naar het moderne Nederlands en dat kan alleen maar worden toegejuicht: het maakt de Bijbel, die de naam NBV21 heeft gekregen, toegankelijk voor een zo groot mogelijk publiek.

Het was opvallend hoeveel belangstelling er voor de presentatie van de NBV21 was: zo goed als alle serieuze media besteedden er aandacht aan, en ook in de aanloop is er veel over de herziening gepubliceerd. Dat laat zien dat de Bijbel nog altijd – of opnieuw? – wordt gezien als een belangrijke verzameling teksten. Voor de een is de Bijbel het woord van God, voor de ander is het boek een invloedrijke bundeling van literaire teksten, voor een volgende is het een bron van inspiratie. Of het nu om religieuze of om andere redenen is: de Bijbel geniet brede belangstelling. En in zo’n context is een herziening van de Bijbelvertaling een welkome stap.

Nieuwe inzichten in de Bijbelwetenschap zijn toegepast, archeologische vondsten hebben nieuw licht geworpen op de context van Bijbelverhalen, waardoor ook de taal aanpassing verdiende. En de vertalers hebben flink gebruik gemaakt van de opmerkingen die in de loop van de jaren door Bijbellezers zijn ingebracht. Elke Bijbelvertaling dient iets te weerspiegelen van de tijd waarin die verschijnt, en met de optelsom van het bovenstaande is daar ook nu voor gezorgd.

Net als in de aanloop naar 2004, toen de Nieuwe Bijbelvertaling verscheen, is er ook over de NBV21 flink gediscussieerd. Met name het besluit van de vertalers om in verwijzingen naar God de in 2004 geschrapte eerbiedskapitalen weer te gaan gebruiken, trok de aandacht: hij werd Hij. Dat is geen onbelangrijke discussie, en die zal ongetwijfeld gevoerd blijven worden, maar tegelijkertijd is enige relativering op haar plaats. Want hoe fraai de NBV21 ook geworden is: de Bijbel is de Bijbel, daar verandert een vertaling niet heel veel aan. Maak een vertaling niet belangrijker dan ze is. Het vertalen van de Bijbel, of het herzien van zo’n vertaling, is een enorm project. Maar daarna begint het pas: door de Bijbel te gaan lezen, erover in gesprek te gaan, er studie van te maken, theologie te bedrijven, te geloven of juist niet te geloven. En dan mag iedereen zelf weten of naar God met hij of Hij (of Zij of Die) wordt verwezen.