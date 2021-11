Loekasjenko gebruikt migranten als munitie in zijn ‘hybride oorlog’

De fase van gratuite verontwaardiging en coulante reacties is nu ­gepasseerd. Rest alleen de vaststelling dat migratievloeden uit Midden-Oosten of Afrika een wapen vormen dat ingezet wordt om Europa te destabiliseren. Dat de rode fascist en Wit-Russische president Loekasjenko migranten aanmoedigt om de EU te overspoelen, is geen nieuw verschijnsel. Voor hem deden de Libiër Kadaffi, de Turk Erdogan en de Marokkaanse regering hetzelfde. Wel nieuw is de omvang van deze ‘hybride oorlog’: Loekasjenko heeft feitelijk een soort luchtbrug ingesteld tussen Minsk en een twintigtal verre landen, bijna allemaal moslimlanden, om voorgelogen migranten als een soort munitie aan de EU-grenzen te kunnen gebruiken.

Volgens de Wit-Russische oppositiezender Telegram Nexta (die op Youtube en Telegram actief is) arriveerden in Minsk dagelijkse vluchten uit het Midden-Oosten met in totaal meer dan duizend migranten. Voor het winterseizoen plant de luchthaven van Minsk 55 vluchten per week vanuit het Midden-Oosten. In zijn ziekelijke ijver zijn doel te bereiken, is Loekasjenko tot alles in staat. Zelfs tot het destabiliseren van zijn eigen hoofdstad: Minsk wordt overspoeld door migranten die geen kant meer op kunnen als ze niet per taxi en bus naar de Poolse grens worden gedirigeerd.

Uitgeputte migranten die in metrogangen

Het Franse dagblad Libération noteerde dinsdag in een reportage hoe Wit-Russische inwoners zich beginnen te roeren over deze invasie: ‘De Wit-Russische sociale media staan vol met video’s van hun aanwezigheid, die als ongerijmd en verontrustend wordt beschouwd in een land waar immigratie onbestaand is’. Ook Telegram Nexta laat op zijn twitteraccount video’s zien van uitgeputte migranten die in metrogangen, op het vliegveld of op straat op de grond slapen. De populaire zender alarmeert: ‘Vroeg of laat hebben deze migranten geen geld meer en wordt Minsk het Europese Caracas, waar mensen op klaarlichte dag worden beroofd en vermoord’.

Je vraag je ook af hoe het mogelijk is dat hele families in deze val trappen. Gisteren rapporteerde Ekke Overbeek in Trouw over de Koerdische familie Abu, zestien leden sterk, onder wie grootouders en veel kinderen, die de Poolse grens had bereikt. Ook Nieuwsuur filmde dit. Ze moesten 2100 dollar per persoon betalen. Als dit waar is, hebben de Abu’s meer dan 33.000 dollar betaald om de EU binnen te kunnen dringen.

Probleem is dat voor Europese volkeren migratie op grote schaal en ontaard asielrecht een groeiende preoccupatie zijn geworden. De tijd lijkt gekomen voor de mild gestemden en wegkijkers onder ons om te beseffen dat alleen een harde opstelling van de EU deze mensenhandel tot staan kan brengen. Ideologische prietpraat en defaitisme als die van ‘immigrationist’ Leo Lucassen kunnen we missen als kiespijn. Eergisteren beweerde hij op Twitter dat ‘een paar duizend’ migranten geen ‘bedreiging vormen in een krimpende EU’. Vrij vertaald: laat tiran en mensenhandelaar Loekasjenko zijn chantageoorlog maar winnen en open de EU-grenzen voor de honderdduizenden die via Minsk nog zullen komen. Wir schaffen das nicht.

