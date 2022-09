Liz Truss laat zien dat Britten nog altijd in brexitpsychose verkeren

De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, een land met ruim 67 miljoen inwoners, heeft een mandaat van niet meer dan 81.326 stemmen. De opvolger van de afgetreden Boris Johnson heet Liz Truss, en zoals het in dat land wel vaker gaat bij tussentijdse wisselingen van de wacht, werd de keuze voor de nieuwe leider van het land gisteren gemaakt door een zeer selecte groep kiezers: de actieve leden van de Conservatieve Partij. Algemene verkiezingen zijn er waarschijnlijk pas over twee jaar.

Het is de vraag of zo’n procedure de meest geschikte leiders doet bovendrijven. De nieuwe premier erft een land in crisis, dat gebukt gaat onder inflatie, toenemende armoede, exploderende kosten van levensonderhoud en een nog altijd verstoorde relatie met de Europese Unie. Een land dat zichzelf nog altijd niet opnieuw heeft weten uit te vinden sinds het voor brexit koos.

Sjabloonoplossingen

Maar de nieuwe premier gaf tijdens haar verkiezingscampagne weinig overtuigende antwoorden op al die uitdagingen. De interne partijverkiezingen werden een race naar rechts, waarbij uit de mond van Truss vooral sjabloonoplossingen uit het straatje van Margaret Thatcher werden vernomen: verlagen van de belastingen, terugdringen van de rol van de overheid. Voor Truss is de EU bovendien nog steeds de boeman bij uitstek die je de schuld kunt geven van de meest uiteenlopende problemen.

De trouwe leden van de Conservatieve Partij klinkt dat ongetwijfeld als muziek in de oren. Maar het is de vraag of fiscaal beleid dat vooral ten goede komt aan hoge inkomens en bedrijven recht doet aan de brede coalitie van kiezers, deels overgelopen van Labour, die de Conservatieven in 2019 aan de overwinning hielp. Daarnaast is er nauwelijks een econoom te vinden die het verlagen van de belastingen op dit moment van hoge inflatie een slimme zet vindt. En Truss blijft, getuige haar uitlatingen, unverfroren op ramkoers liggen met de EU, als het gaat over de grenscontroles bij Noord-Ierland.

Truss begint net, dus ze verdient een open blik. Ze heeft zich in het verleden ook al ideologisch flexibel getoond, dus wellicht besluit ze nog dat een handelsoorlog over Noord-Ierland toch niet in het Britse belang is, en draait ze ook op andere onderwerpen bij. Maar vooralsnog wijst niets erop dat de Britten al ontwaakt zijn uit hun brexitpsychose: politieke luchtfietserij brengt je daar nog altijd een stuk verder dan haalbare en praktische oplossingen voor de echte problemen waar burgers mee kampen.