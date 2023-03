Linksom of rechtsom, Caroline van der Plas heeft wel een punt

Na goed overleg met mezelf heb ik besloten dat mijn debathonger rond de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten nu is gestild. Anders zou een disfunctie in mijn intellectuele spijsvertering dreigen. Mijn laatste hap was dus zondag het tv-programma Buitenhof waarin door politici tegen elkaar netjes werd gefluisterd en zeker niet met een vuist op de tafel van Twan Huys werd geslagen.

We moesten zelfs het einde van het programma afwachten om een halfslachtige rebellie te noteren. Deze betrof de verontwaardigde reactie van BBB-leidster Caroline van der Plas. Ze zal niet aan het laatste tv-debat van de NPO Linksom of Rechtsom mogen deelnemen, maar wel op haar eigen manier gaan protesteren. Nee, geen trekkers die op zondag 12 maart een blokkade van het Mediapark gaan organiseren: ‘Ik ga lekker in het publiek zitten, denk ik, bij dat linkse wolk-debat van Jeroen Pauw. Ik ga meeknikken of nee schudden of in ieder geval fysiek meedoen.’

En dan maar hopen dat een extra camera de hele uitzending op jou gericht blijft om je begeleidende grimassen te registeren. Liefst permanent in een bovenhoekje van het scherm. Ach, helemaal onterecht is de verontwaardiging van mevrouw Van der Plas niet. Dit tv-debat van de NPO, drie dagen voor de stemming, is de moeder aller debatten waarvoor de omroep iedere dag reclame maakt. Dit debat, ferm gekant tegen iedere vorm van inclusiviteit en diversiteit, biedt plaats aan alleen drie partijen, sluit miljoenen kiezers uit, en is een kunstmatige aberratie conform de eis van Mark Rutte, voor de gelegenheid getooid met de Hongaarse lompen van Viktor Orbán.

Ja, misschien overdrijf ik. Maar niet alleen uit democratisch oogpunt en strikte gelijkheid in politieke behandeling is het NPO-debat een gotspe: het tart ook iedere logica. Die drie geautoriseerde partijen behoren volgens electoraal geograaf Josse de Voogd vrijdag in Het Financieele Dagblad tot dezelfde familie: ‘VVD en GroenLinks zijn bijvoorbeeld helemaal niet elkaars tegenpolen. Beide groepen staan voor de linker- en rechtervleugel van de optimisten, zoals PVV’ers en SP’ers de linker- en rechtervleugel van de pessimisten vormen. Dus ze kunnen elkaar landelijk wel de tent uitvechten omdat ze zogenaamd links en rechts zijn, maar in een veel dieper fundamenteel mensbeeld staan ze juist heel dicht bij mekaar.’

De flankpartijen rukken op

Daarbij zijn de verwachtingen over de uitslag van een totaal andere orde dan de kunstmatige links-rechtsconstructie, door Rutte opgedrongen en door de NPO slaafs bekrachtigd. De middenpartijen (VVD, GL, PvdA, CDA, D66, CU) wacht volgens de laatste peilingen stagnatie of tuimeling. Daarentegen zijn de flankpartijen (BBB, PVV, JA21) met een opmars bezig.

Wij kunnen Caroline van der Plas en haar BBB met Ma Flodderiaanse trucjes altijd ridiculiseren, maar ze vertegenwoordigt wel met succes een aanzienlijk deel van de bevolking. Een boze en essentiële component van deze samenleving, de boeren, die zich niet voldoende gehoord voelt. En als toetje: volgens peilingen wordt de uit het niets opgedoken BBB goed bevonden voor senaatzetels. Goede tweede achter de VVD.

Mijn advies aan de NPO: registreer zondag toch maar alle politieke grimassen van Caroline als nederig goedmakertje.

