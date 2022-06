Linkse kerk, rechtse kerk: de rechtse kerk die ik ooit vaarwel zegde, is niet rechts meer

Wat een vreemde dingen las ik opeens. Ik was in een klap terug in de jaren tachtig, in de wereld van rechtse versus linkse kerken, EO tegen NCRV, IKV tegen ICTO, en ook terug bij mijn eigen jonge zelf, zoekend naar een weg uit dit dolle doolhof.

Het vreemdste? Dat was toch wel het Trouw-interview met journalist Syp Wynia over de eenvoudige gereformeerden en hun doortrapte leiders. Wynia heeft een bundel gepubliceerd over de gedaantewisseling van de gereformeerde kerken, met name de voormalige ‘synodalen’, van steil-orthodox naar hopeloos progressief. Hij wijt dit aan de top van de kerk, die de kleine luyden op een dwaalspoor zou hebben gebracht. Valse herders, die de schapen naar giftige weiden voerden. De linkse kerk heet zijn boek.

Zelf kom ik uit een rechtse kerk, waar men niets moest hebben van welke nieuwlichterij dan ook, noch religieus, noch politiek. Wij waren pro-apartheid, pro-kernwapens, tegen homoseksualiteit, tegen abortus. Ik weet niet of Wynia ons op grond van deze standpunten zou beschouwen als dappere autonome denkers of als de onnozele schapen van ándere herders, maar ik denk dat geen van beide terecht is.

Wynia ziet over het hoofd hoezeer de kerk – tenzij zeer, zeer gesloten – gevoelig is voor de ontwikkelingen in de algehele cultuur, inclusief individualisering, emancipatie, ontzuiling, secularisering. De meest sprekende illustratie daarvan is zijn eigen geschiedenis. In het voorwoord van zijn boek verhaalt hij over zijn jeugd, die zich afspeelde in weliswaar hervormde, maar daarom niet minder conservatieve kring: “Wij behoorden tot een plukje ‘rechtzinnigen’ dan wel ‘orthodoxen’, die nog in 1960 een eigen ‘gebouwtje’ neerzetten, voor kerkdiensten, voor zondagsschool en catechisatie. Deze ‘evangelisatie’ was in de jaren dertig ontstaan uit een soort opwekkingsgolfje.”

Gereformeerden golden overigens altijd als onuitstaanbaar eigenwijs

Wat deed Wynia als student? Hij sloot zich aan bij de PvdA, zo lezen we in Trouw, en bleef lid tot de eeuwwisseling. Een kind van zijn tijd. Waar bevindt hij zich thans? Aan de rechterzijde van rechts, getuige de inhoud van zijn nieuwssite Wynia’s week. Ook daarin is hij een kind van zijn tijd, net als zijn coauteur Martin Bosma, in de jaren negentig nog directeur van de multiculturele zender Colorful Radio, nu PVV-Kamerlid en strijder tegen wat hij ‘omvolking’ noemt.

Er doen zich verschillende, soms tegenstrijdige, veranderingen voor in de geschiedenis, er zijn volgzame en minder volgzame mensen, maar net zomin als Wynia zichzelf zou willen zien als willoos slachtoffer van welke herder dan ook, zo geldt dat ook voor (ex-)kerkmensen, waarbij gereformeerden overigens altijd golden als onuitstaanbaar eigenwijs. Wat zich in een oogwenk in (kerkelijk) Nederland lijkt te hebben voorgedaan, blijkt achteraf te passen in historische en internationale patronen; het was niet het werk van enkele radicale leiders, en Aantjes kwam niet uit de lucht vallen.

Bovendien: de tijd gaat door. De rechtse kerk die ik ooit vaarwel zegde is niet rechts meer, en tegelijkertijd heeft Wynia’s linkse kerk zijn hoogtijdagen achter de rug. Dat was het andere vreemde wat ik deze week las: een theologenbrief tegen de westerse Oekraïne-koers, die deed denken aan de dagen van de DDR-Vriendschapsvereniging. Lang geleden. Achterhaald, zoals wel meer.