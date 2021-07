Links voorrang geven is logischer en het scheelt tijd en geld

Bij rotondes geven we verkeer van links voorrang. Waarom doen we dat niet overal? Links voorrang bij rotondes is logisch. Want als links daar geen voorrang zou hebben, dan zou iedereen de rotonde op rijden om daar vervolgens te stoppen om rechts voorrang te geven; met als resultaat dat iedereen op de rotonde stil staat en dat ook rechts geen voorrang meer krijgt.

Bij een gewone kruising rij je door tot je op de kruising staat om daar het verkeer van rechts voorrang te geven en het overige verkeer te blokkeren. Bij links voorrang doet dat ‘kruispunt blokkeren’ probleem zich niet voor.

Geen vervolg

Deze voordelen van links voorrang geven (LV) zijn nog nooit doorgerekend. Misschien is dat wel de reden waarom eerdere pleidooien voor ‘links overal voorrang’ in de jaren zestig geen vervolg kregen.

Om die lacune op te vullen is in het Tijdschrift Vervoerswetenschap een eerste maatschappelijke kosten-baten analyse van LV gemaakt. Alleen de reistijdwinst levert al een bate van 8 tot 24 miljard euro op, maar er zijn meer redenen om links overal voorrang te geven.

Ook de verkeersveiligheid neemt toe. Ga maar na. Bij rechts voorrang (RV) heb je bij kruisingen de neiging in het midden van de weg te rijden. Bij LV heb je juist de neiging om goed rechts te rijden en dat is veiliger. Ook heb je naar links een verder reikend zicht dan naar rechts. Om beide redenen maak je bij LV minder voorrangsfouten dan bij RV. Bovendien ben je voor verkeer van links als bestuurder kwetsbaarder dan voor verkeer van rechts. Dus ben je bewust of onbewust ook voorzichtiger. Dit alles zorgt voor minder verkeersongelukken en dus minder doden, gewonden en minder schade.

Uitzonderingen

Zowel voor de veiligheid als voor de doorstroming is LV dus beter dan RV en dat verklaart ook de vele uitzonderingen die op de basisregel RV van toepassing zijn. Stoplichten zijn zo’n uitzondering. Voor de veiligheid zijn ze vaak nuttig, maar voor de doorstroming nooit, omdat de capaciteit van kruispunten met stoplichten veel kleiner is dan die van kruispunten met LV.

Bij LV kunnen dus veel borden en stoplichten verdwijnen. LV bespaart niet alleen tijd en ongelukken maar ook kosten. Tijd dus om ‘links overal voorrang’ in Nederland gewoon in te voeren. De rest van Europa volgt vanzelf, want de voordelen zijn overduidelijk.

