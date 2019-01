Lig niet wakker van een u onwelgevallige column

In Trouw had ik kort verslag gedaan van een rechtszaak, waarin de verdachte zich moest verantwoorden voor moord op zijn vriendin, in een hut op een ferryboot naar Engeland. Tot veler verbijstering voerde in de rechtszaal de raadsman van verdachte als verzachtende omstandigheid aan dat het slachtoffer vrouw was. Op verzoek van de rechter herhaalde hij deze absurdistische stelling en pleitte voor strafvermindering.

Misschien kwam het doordat Renate Dorrestein afkomstig was uit een advocatengezin, maar uit haar column bleek niet dat zij twijfels kende bij de ethiek van de raadsman. Haar prikkelende stelling lag opgesloten in de vraag hoe het kon dat een journalist van Trouw zoveel vrouwonvriendelijkheid en onzin in een enkel nieuwsstukje kon verstouwen. Het kon niet anders of de boodschapper was een ‘bintje’.

Met een ingezonden brief in De Tijd kon ik mijn irritatie over zoveel onbegrip kwijt. Mijn vraag of een columnist zich niet feiten en toedracht eigen moest maken alvorens conclusies te trekken, bleef onbeantwoord.

Grens Ik kom tot deze inleiding nu ik een toename van lezersvragen over journalistieke vrijheden van columnisten en tekenaars constateer. Wat mogen zij, wat niet, ligt er voor Trouw een grens? Vaker in aantal zijn ook klachten en op- en aanmerkingen van individuen en organisaties, die menen dat bepaalde columnisten het specifiek op hen hebben gemunt. Mijn mogelijk harde, onderbouwde antwoord is doorgaans dat zij daar tegen moeten kunnen, zolang de feiten die columnisten benoemen, kloppen of niet volledig uit hun verband zijn gerukt. Zoals de Leidraad voor de Journalistiek zegt: ‘Publieke figuren moeten zich een zekere blootstelling aan ongewilde publiciteit laten welgevallen’. Dezelfde leidraad zegt dat columnisten ‘vrij zijn hun mening te geven over gebeurtenissen en personen’ en dat stijlmiddelen als ‘overdrijven en bewust eenzijdig belichten’ zijn geoorloofd. Wie de tekst zo leest, kan makkelijk concluderen dat columnisten onbeperkte vrijheden hebben. Dat is niet zo. ‘Columnisten van Trouw geven hun visie op bepaalde zaken, mogen schuren, behagen en overdrijven’, zegt hoofdredacteur Cees van der Laan. ‘Wat ze niet mogen is een loopje met de waarheid nemen, schofferen, schelden of zich seksistisch dan wel racistisch uitlaten.’ De lijn tussen wat kan en niet kan, is uiteraard dun, zegt hij. Maar tegelijk ook weer niet zo dun dat een columnist onwetend is van de ethische normen die Trouw hanteert. De columnist is geen verslaggever en hij ver­te­gen­woor­digt niet de mening van de krant