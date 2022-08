Liever samen kijken hoe de schade te herstellen, dan straffen

Met een tuchtklacht kun je als patiënt je behandelaar aanklagen als je denkt dat die een fout heeft gemaakt. Het idee is dat dokters daarvan leren. Maar volgens Trouw lukt dat niet (‘Arts zwaarder gestraft door tuchtcollege‘, Trouw, 4 augustus en het commentaar, 8 augustus). Integendeel: de negatieve impact op artsen is groot, en het tuchtcollege is steeds strenger gaan straffen.

Sommige zorgverleners, waaronder artsen, stoppen daarom maar helemaal met hun werk, anderen worden bang en bieden onnodige zorg aan om hun handelen helemaal dicht te timmeren. Zo neemt de druk op de zorg verder toe, iets wat we nou net niet kunnen gebruiken.

De voorzitter van het Amsterdamse tuchtcollege, Nicolien Verkleij, zegt in dat artikel dat het systeem niet ideaal is, “maar niemand is er nog in geslaagd een werkbaar alternatief te bedenken.”

Zorgschade

Dat is onzin. Een werkbaar alternatief, in de vorm van herstellend recht (restorative justice) bestaat al heel lang en is de afgelopen jaren steeds meer in gebruik bij zorg in andere landen.

Het gaat daarbij om de impact die zorgschade heeft op patiënten, op families, maar ook op de zorgverlener(s) zelf. Het herstellend recht vraagt wat er nodig is om leed en schade goed te maken, en er wordt samen besloten wie dat gaat doen, en hoe. Het verbaast me dat tuchtrechters – die bij dokters graag hameren op zelfinzicht en zorgvuldigheid – kennelijk helemaal niet op de hoogte zijn van een ‘werkbaar alternatief.’

Maar moeten we dan niet leren van fouten, zodat we de zorg kunnen blijven verbeteren? Dan heeft de veiligheidskunde een slimme tip: probeer het niet te halen uit wat verkeerd is gegaan, want dan staan alle stekels al omhoog. Dat gaat natuurlijk ten koste van eerlijkheid en openheid.

Kijk naar dingen die goed gaan, en breng dan eens serieus in kaart wat daarvoor nodig is. Inmiddels zijn daar uitstekende ervaringen mee. Diversiteit in je teams leidt tot betere zorg. Je stem kunnen verheffen, tegen hiërarchie en gendergrenzen in, leidt tot betere zorg. Mensen in je instelling hebben die trots zijn op hun werk: dat leidt tot betere zorg. Meer autonomie binnen professionele kaders, dat leidt tot betere zorg.

Meer regeltjes, meer afvinklijstjes, meer bureaucratie, meer beleid en management, meer angst om iets fout te doen, meer onnodige zorg uit zelfbescherming, dat helpt juist allemaal niet. Het creëert zorginstellingen die zaken verhullen. En wie heeft daar nou baat bij?

Word zelfbewust

Nog een keer Nicolien Verkleij, de voorzitter van het Amsterdams tuchtcollege. Word je voor de tuchtrechter geroepen? Da’s dan pech. “Het hoort er gewoon bij. Het is ook een kwestie van volwassenheid, je bent nu eenmaal dokter: noblesse oblige.” Pardon? Zo’n beeld van een verheven dokter is ouderwets. Het is ook onmenselijk.

Het is juist goed dat dokters mensen zijn: zo kun je medemensen tenminste echt helpen. Plotseling bovenmenselijk worden als je wordt aangeklaagd, dat lukt niemand. Tuchtrecht: word zelfbewust en maak werk van de alternatieven die er al liggen.

Eeuw van den Heuvel Jurist/promovendus, onderzoek: de bijdrage van medisch tuchtrecht aan de kwaliteit van de zorg en mogelijke alternatieven Sidney Dekker hoogleraar kwaliteit en veiligheid van complexe systemen, Griffith University en TU Delft

