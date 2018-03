Afscheid met vreugde Lees verder na de advertentie Zolang je een zinvol leven hebt en fysiek nog in staat bent daaraan deel te nemen, is het fijn om oud te worden. Krijg je te maken met gebreken en zijn morfinepleisters het laatste alternatief, dan zit je in de wachtkamer van de dood. Het zinvolle in je leven is verdwenen. Ik ben niet blij met het almaar stijgen van de leeftijd. Op de rouwkaarten staat nu vermeld: met 'verdriet' hebben wij afscheid genomen van... Het woordje verdriet kan in de toekomst beter vervangen worden door 'vreugde'. Blijdschap voor de gestorvene. Suze Rondema, Tilburg Laten we ons vooral focussen op het behoud van de aarde Harmen van Kamp, Zevenhuizen

Falen Verlies kenmerkt de laatste levensfase en dat is nog zwaarder als men niet meer in een aanwezige God gelooft. Het wordt ook zwaarder in een maatschappij waarin kwetsbaarheid van leven wordt weggezet als falen. Gezond oud willen worden maskeert niets anders dan onze eigen angst voor de dood en onze kwetsbaarheid. Martje de Voogd, Haarlem

Behoud van de aarde Het CBS gaat er klaarblijkelijk van uit dat het huidige welvaartsniveau gehandhaafd blijft. Dat impliceert nog 130 jaar lang economische groei, terwijl de grenzen daarvan al zichtbaar zijn. Klimaatverandering, plastic soep, verlies van biodiversiteit en uitputting van de aarde: het is maar de vraag of het komende generaties lukt om oud te worden en of dat dan nog prettig is. Laten we ons vooral focussen op het behoud van de aarde en minder op technieken om zo oud mogelijk te worden. Harmen van Kamp, Zevenhuizen

Wachten op een bezoekje Ik hoef echt geen 100 te worden. Deze mening heb ik (65) al een jaar of twintig, sinds mijn moeder op haar 80ste helaas naar een verpleeghuis moest en het laatste jaar, toen ze 86 was, alleen nog op bed lag te wachten op haar natje en droogje en een bezoekje. Voor ons was ze op sterven na dood. Liever op tijd sterven dan krakkemikkig heel oud worden. Mieke de Graaf, Pijnacker Nee, ik hoef geen honderd te worden. Ik ben er op mijn nu 65ste jaar wel klaar mee J. Duivesteijn-Ockeloen, Rotterdam

Integratie van de dood Waar sommige culturen belang hechten aan een leven lang voorbereiden op de dood, focust onze samenleving op leven en jeugdigheid. Naarmate het leven vordert, wordt echter ook in onze cultuur de onafwendbaarheid van de dood duidelijker. De serie 'Hendrik Groen' was niet voor niets een hit. Het voelde als een opluchting om openlijk dood, dementie en aftakeling op het scherm te zien. Onze samenleving zou gebaat zijn met meer integratie van de dood in ons leven. Hiermee kunnen we mogelijk het belang van de alsmaar stijgende levensverwachting verschuiven naar het belang van een goede en goed getimede dood. Martine Willems, Almere