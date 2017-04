Liever ook perspectief dan alleen problemen

Geen oplichterij Lees verder na de advertentie Het is belangrijk dat de overvloed aan zwart en zwaar nieuws wordt verlicht door constructieve journalistiek. Niet in het minst voor het collectieve bewustzijn en vooral als tegenhanger van alle 'beperkte' (vul de lijst maar in) verslaggeving. Waarheidsvinding blijft cruciaal en constructieve journalistiek doet daar niets aan af. Meer balans graag, er is al destructie genoeg... Aafke Angerman, Kortenhoef

Onnodige profilering Journalistiek ontleent haar bestaansrecht aan de wetenschappelijke methode, zoals dat geldt voor alle instituten die essentieel zijn voor de liberale democratie. Maar net als in de politiek leggen feiten het in de journalistiek af ten gunste van symboliek. Trouw onderscheidt zich door consequent heldere en onomwonden berichtgeving. Daarbij inbegrepen zijn de mogelijke gevolgen, zoals aangegeven door relevante personen en organisaties. Dit is onderdeel van de informerende rol van journalistiek en behoeft geen apart label. Jakob Nijsen, Amsterdam

Uurtje factuurtje Wij leven in een toenemende mozaiekcultuur, met steeds meer kleine stukjes info die wij in een geheel van een wereldbeeld moeten zien proberen te plakken. Helpt de journalistiek daaraan mee? Zij maakt het zich soms wel erg makkelijk: citeer twee tegengestelde meningen en daarmee kan de lezer het dan doen. En de journalistieke pretentie teruggebracht tot: uurtje factuurtje. Terwijl journalistiek duiden is, analyseren en ook oplossingen aandragen. Met meningen hebben wij zelf al genoeg te stellen; constructieve nieuwselementen zijn daarbij echt een opluchting en vooral steun. Koen Post, Ottersum © Pieter Geenen

Didactisch handig De striptekenaar Anton Dingeman voelde al nattigheid. En terecht. Het als 'constructieve journalistiek' aangeduide denken is een vondst met het karakter van een truc. Handig om het kritische denken in het onderwijs in de journalistiek aan de hand van een nieuwe invalshoek een verrassingselement te geven, maar volstrekt overbodig voor de praktijk. Joan Hemels, Malden

Graag meer Wat mij betreft: heel graag meer constructieve journalistiek. Ik word altijd blij van vragen die gericht zijn op oplossingen en op 'good practice', bij welk onderwerp dan ook. Het doet mij goed om perspectieven geschetst te krijgen. Hierdoor voel ik mij gestimuleerd mijn eigen bijdrage te blijven leveren aan een betere wereld en wordt mijn vertrouwen gesterkt. Pia Putman, Utrecht

Denk anders De vraag of constructieve journalistiek oplichterij of opluchting is zou ik willen omvormen naar de stelling dat het gaat om een positieve modernisering van de journalistiek. In een samenleving die al flink veranderd is van 'probleemgericht duiden' naar 'oplossingsgericht denken en doen', volgt nu ook de journalistiek dit pad. Hersenwetenschappers zullen ook positief reageren. Een onvermijdelijke en positieve ontwikkeling. Harry Slegh, Utrecht Lees ook: Is dat wel wat, constructieve journalistiek?

