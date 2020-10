Liever had ik de koning zijn middelvinger in de lucht zien steken

Schaamte en gêne waren de oogst na de oefening in zelfvernedering van het koninklijke paar. Eerst was er leedvermaak na de aftocht uit vakantieland Griekenland. Daarna kreeg je de berouwvideo van die twee op hun krappe bankje, als twee vogeltjes op een tak dor hout, en het ongemak sloop in: “Met pijn in het hart...betrokken maar niet onfeilbaar.” Hallo, zover had het niet gehoeven, hoor je bijna door de gegeneerde stilte heen: wie wil nu de poedelnaakte koning van zijn troon van staatshoofd zien tuimelen in een oefening van overtrokken zelfkastijding?

In een ver verleden is deze vorm van ascese door marxisten-leninisten uitgevonden. Joseph Stalin introduceerde als eerste de afgedwongen bekentenis en noemde die ‘Samokritika’. Later veranderde de naam in ‘Jiantao’ tijdens de Culturele Revolutie van Mao Zedong. Ach, laten we alles binnen de liberale proporties houden: het VVD-regime kent geen Goelag en Alex en Máx zijn niet gemarteld om ze tot hun autokritiek te dwingen. Deze ongekende stap is officieel uit eigen beweging genomen. Maar als je goed naar de video kijkt, zie je door de ramen achter het stel 17 miljoen Nederlanders (min wat dissidenten) buiten in de tuin schuimbekken en borden omhooghouden met erop ‘Ikke niet, dan jij ook niet’. Het zijn de hordes coronagefrustreerden die hun vakantie op Centerparks doorbrengen of zich hooguit een herfstwandeling in het Kralingse bos permitteren.

Ooit omschreef ik Nederland als een korf vol jaloerse en egalitaire krabben. Wie probeert eruit te klauteren, wordt door de anderen onverbiddelijk weer naar beneden getrokken. Achterdocht en wantrouwen achtervolgen de lange grassprieten die boven het maaiveld uitsteken. Het AD huurde donderdag een batterij deskundigen om op die video de lichaamstaal van de twee spijtoptanten minutieus te ontleden. Conclusie? Op het gezicht van Willem-Alexander waren ‘gevoelens van afkeer en minachting’ te bespeuren en Máxima wasemde ‘verdriet, teleurstelling en spijt’ uit. Onthullend! ‘Hart van Nederland’ liet een opiniepanel van tweeduizend sansculotten het mes van de guillotine alvast slijpen met de vraag: zijn die excuses geloofwaardig? Een zure helft vond van niet.

Laat ik het cru zeggen: als republikein heb ik een broertje dood aan de monarchie, hoewel de stichting van de Franse republiek een bloedbad, tranen en politieke willekeur op haar conto heeft. Maar als men opteert voor de erfelijke koning, voor de permanente gijzeling van een heel gezin, zonder vrije keus, in een immense kamer behangen met euro’s maar zonder nooduitgang, dan kiest men ook voor Griekse vakanties, speedboot en 5 procent opslag.

Persoonlijk vond ik die video tot op het bot gênant en helemaal niet nodig. Veel liever had ik de koning zijn middelvinger in de lucht zien steken ten overstaan van een meute zeurkousen. Ook had ik graag kroonprinses Amalia, die misschien liever later monteur, journaliste of tramconductrice had willen worden, horen brullen: “Zoek het maar uit, ik-doe-het-niet!”

