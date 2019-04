Liever een vrijwillig celibaat

Bisschop Punt reageerde zoals verwacht en heeft hem, een priester uit zijn bisdom, meteen geschorst. Een begrijpelijke reactie, er stond de bisschop weinig anders te doen dan dit.

Met zijn bekentenis, over zijn pornoverslaving, zijn bezoek aan darkrooms en homosauna’s heeft de priester wel weer de kwestie van het celibaat ter sprake gebracht. Er is alle reden om serieuze vraagtekens te zetten bij die verplichte onthouding van seksualiteit. Neem alleen de aanhoudende berichten over kardinalen en andere hoge heren binnen het Vaticaan die daar grenzeloos de gelofte van kuisheid schenden, onder wederzijdse geheimhouding. Overal ter wereld hebben rooms-katholieke priesters hun eigen oplossing gevonden voor hun verlangen naar intimiteit. En waarom zou een verplicht afzien van lichamelijke intimiteit iemand een betere zielzorger maken? De anglicaanse kerk, de oud-katholieke kerk en orthodoxe kerken kennen dat verplichte priestercelibaat niet.

De manier waarop Valkering zijn geweten ontlast heeft, is echt misplaatst

Alle reden om serieus te overwegen om het celibaat weer een vrijwillige gelofte te laten zijn, zoals dat in de katholieke kerk eeuwenlang ook het geval was. Binnen het Vaticaan zijn er overigens aardig wat voorstanders hiervan te vinden. Het verplichte afzien van seksualiteit kan leiden tot hypocrisie en grensoverschrijdend gedrag en kan voor persoonlijke worstelingen en tragedies zorgen.

Dat legitimeert echter niet een actie als deze, waarbij een feestelijk jubileum wordt aangegrepen om bekentenissen te doen over een dubbelleven en over het schenden van een gelofte die 25 jaar geleden gedaan is.

Ook huwelijkstrouw is niet voor iedereen een gemakkelijke opgave. Als die opgave te groot is, zijn er een paar mogelijkheden. Daaronder hoort niet het publiekelijk, tijdens het grote feest, uit de doeken doen wat er op het geweten drukt en dat in een boek uitreiken aan de aanwezige gasten.

Valkerings eerlijkheid is te prijzen, maar de gelegenheid waarbij en de manier waarop hij zijn geweten ontlast heeft, is echt misplaatst. Hij brengt daarmee ook die geestelijken in diskrediet die zich met pijn en moeite aan die lastige gelofte hebben proberen te houden en dat nog steeds doen.

Zolang de celibaatsgelofte nog verplicht is, rest een rooms-katholieke priester die merkt dat dit echt niet voor hem is weggelegd, weinig meer dan naar een andere kerk over te stappen of te besluiten dat het priesterschap voor hem niet de goede keuze is.

