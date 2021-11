Liever een ongewenste wetswijziging in Nederland dan een martelsessie in een Turks cachot

De Turkse president ­annex dictator Recep Tayyip Erdogan komt toch niet naar de klimaattop in Glasgow en vloog dit weekeinde direct van Italië (G20) terug naar Turkije. Kwestie van protocollen en veiligheid, zegt men. Zou Erdogan daadwerkelijk ­gepikeerd zijn omdat hij zijn zin niet kreeg over de ­omvang van de Turkse delegatie en het aantal toegestane auto’s?

Je kunt het nooit weten met de grillige man ‘met het korte lontje’ (Groene Amsterdammer). Zo kondigde hij op een dag aan tien westerse ­ambassadeurs het land uit te gooien, maar een paar dagen later maakte hij zijn trompetgeschal ongedaan.

Opluchting en verbazing

Wel consistent is de harde repressie die de islamdespoot voert in zijn economisch kwakkelende land. ­Volgens Amnesty International zijn sinds de couppoging van 2016 in Turkije de mensenrechten alleen maar verslechterd: “In detentiecentra wordt opnieuw gemarteld, en met tal van wetten legt president Erdogan de vrije meningsuiting steeds verder aan banden”. Duizenden journalisten, ambtenaren, militairen, politieagenten zijn opgepakt en minstens 2000 academici ontslagen, terwijl meer dan 130.000 mensen geschorst, ontslagen of gevangen zijn gezet wegens ‘terrorisme’.

Moeten we dan verbaasd zijn dat de aanvragen van Turkse asielzoekers nu records bereiken? Dat Turkse politieke vluchtelingen Nederland bijna smeken om hen tegen de grillige dictator te beschermen? Dit jaar hebben al meer dan 2250 Turken asiel aangevraagd. Gisteren getuigden twee van hen in Trouw over hun opluchting Nederland te hebben ­bereikt. De een was verbaasd hoe ­onbekommerd zijn kinderen in het land van opvang konden opgroeien: “Ze zijn vrijer dan in Turkije”. De ander legde uit: “Ik koos voor Nederland omdat mijn zoon hier woont en het een vrij land is. Democratie en vrijheid hebben we niet in Turkije, daarom ben ik hier.”

Hopelijk hebben ze niet de ­column van Emine Uğur gelezen, ­zaterdag in Tijdgeest. Ze schetst een somber beeld van datzelfde land van opvang. Geen Erdogan hier, dat niet, maar wel een Mark Rutte die sinds 2003 ‘een toon heeft gezet, die de deuren opende voor institutioneel racisme en die miljoenen burgers van hun rechtsbescherming heeft beroofd’. Rutte gaf toen opdracht om Somaliërs op fraude te controleren. Hij werd hiervoor in 2007 door een rechter op de vingers getikt.

Faliekant tegen

Uğur is nog boos op de reactie van Rutte, die een wetswijziging voorstelde om door te mogen controleren: “Ik herhaal voor de goede orde: een premier. Die bereid is om wetten te wijzigen. Zodat politieke opdrachten uitgevoerd kunnen worden.”

Klopt, in een democratie worden jaarlijks wetten gewijzigd wegens nieuw ontstane situaties. Afgelopen zondag nog in Buitenhof pleitte CDA-burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls voor een wetswijziging om werknemers zonder coronabewijs de toegang tot hun werk te ontzeggen. Die wetswijzing moet ‘liever vandaag dan morgen’ in gang worden ­gezet volgens Bruls. Ik ben faliekant tegen dit voorstel, maar liever nog een ongewenste wetswijziging in Nederland dan een martelsessie in een Turks cachot.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.