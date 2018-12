Liever een land met minder inwoners

‘Overbevolkt, ja. Maar vol?’, luidt de kop boven een slotbeschouwing van Willem Schoonen over demografische ontwikkelingen in Nederland en elders. De indruk wordt gewekt dat er ruimte genoeg is in Nederland voor nog meer mensen dan de huidige 17 miljoen inwoners. We kunnen best naar de 20 miljoen, want het land is nu halfleeg, is de suggestie.

Lees verder na de advertentie

Maar we kunnen nu al niet de geplande verminderde CO2-uitstoot halen in de aangegeven tijd met de huidige bevolking. Er zijn nu al 9,4 miljoen auto's in Nederland. Nog eens 3 miljoen mensen erbij zal dat aantal doen vermeerderen. Ook moeten er meer woningen komen en extra gebouwen op werklocaties. Er is extra energieopwekking nodig, met bijgevolg extra CO2-uitstoot. En meer asfalt om de auto's en vrachtwagens te kunnen laten rijden, want de wegen zijn nu al propvol.

Denemarken, dat bijna even groot is als Nederland, heeft een drie keer kleinere bevolking. De economie floreert daar ook

Nog meer weilanden en bossen zullen opgeslokt worden door wegen, huizenbouw en werklocaties. In Nederland is nu al ternauwernood plaats voor 1200 dassen. Zij brengen schade toe aan de landbouw, heet het.

Wildparkje spelen We proberen in de Oostvaardersplassen wildparkje te spelen op een paar hectaren. Meer ruimte is er voor herten en andere dieren niet, met alle gevolgen van dien. We zien dat de aantallen weidevogels en andere vogels schrikbarend teruglopen ten gevolge van de mechanisatie in de landbouw. In het artikel wordt het veelgelezen argument aangehaald dat de bevolking en dus de economie zal krimpen als er niet meer mensen naar Nederland komen. Maar bijvoorbeeld Denemarken, dat bijna even groot is als Nederland, heeft een drie keer kleinere bevolking. De economie floreert daar ook en het welvaartspeil kan zich prima meten met Nederland. Waarom zou het dan niet goed zijn als de bevolking in Nederland eens zou krimpen? Minder overvolle wegen, minder huizen nodig, meer ruimte beschikbaar voor andere levende wezens dan mensen, minder energie nodig, enzovoort. Voor mijn kinderen en kleinkinderen zie ik liever een land met minder inwoners dan met nog meer inwoners. Misschien zouden we ons zelf ook eens de volgende vraag kunnen stellen: waarom moeten wij in Nederland ons verplicht voelen grote aantallen mensen uit andere continenten op te nemen? En helpt dit ook echt in de betreffende landen, waar die mensen vandaan komen?

Lees ook:

Nederland mag dan flink druk zijn, maar vol? Je kunt Nederland met 17 miljoen inwoners vol noemen, maar evengoed halfvol, of halfleeg. Maar het migratiedebat moet ergens anders over gaan: hoe vind je de balans tussen de immigratie die nodig is om krimp tegen te gaan, en de immigratie die zorgt voor spanningen?