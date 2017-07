Liever de schuchterheid van Jan Mankes dan het overdadidge van Damien Hirst

Sandra Kooke schreef maandag in deze krant een intrigerend stuk over de spektakel-tentoonstelling van Hirst, en de beschrijving van zijn nieuwste werk deed me als vanzelf naar Mankes vluchten. Bij wijze van tegengif.

Het genre van de rake klappen doet van alles, behalve mij raken. Het slaat dood

Friesland, 1912. Wat we zien is een weg, in een nevelig landschap; het lijkt alsof we door matglas kijken. Het landschap is leeg, de kleuren van aarde en hemel zweven tussen grijs, paars en bruin, en aan het begin van de weg, die wordt afgebakend door bomen aan beide kanten, staat een onbestemde figuur, ik denk een man. Je kunt zien hoe stil het is. En door te kijken, word je zelf ook stil. Het is alsof je wordt opgenomen in de wereld van het schilderij, misschien zelfs in de wereld zelf – dat is wat kunst kan doen.

Mankes, die leefde van 1889 tot 1920 en niet langer, schreef dat schilderen nooit zomaar afbeelden is, ‘maar een psychische functie, een uiten hoe de geest reageert ten opzichte der dingen’. Hij wilde dat een doek ‘een stukje ziel’ werd, dat tegelijkertijd een ‘gebouw’ zou zijn, alles moest ‘onwrikbaar’ op zijn plaats staan. En dat, schreef hij, ‘is alleen mogelijk bij iets dat echt doorleefd is’.

Alles is buitenkant Over naar Damien Hirst, de man die beroemd werd met zijn haai op sterk water en zijn met diamanten bedekte doodshoofd. Bij hem is alles buitenkant. Geen ziel te bekennen. “Nergens is sprake van een tekort of zwakte. Geen schijn van kans dat deze onpersoonlijke perfectie je ontroert”, constateerde Sandra Kooke. Geef mij dan de landschappen en de portretten van Mankes; die leven Dat is dan ook niet de bedoeling van Hirst; zijn kunst verbeeldt niets, maar levert commentaar, en wel door het bestaande te kopiëren en uit te vergroten. Ik zeg niet dat dat niet mag, alles mag, en die haai had wel wat, maar wat mij betreft is de lol er een beetje af. Tenslotte hebben we ook Jeff Koons al, met zijn porseleinen biggetjes, zijn opblaaspoedels en zijn pr-machine. Heel slim: dat zijn werk miljoenen opbrengt, net als dat van Hirst, wordt geacht op zich al kunst te zijn. Commentaar op de consumptiemaatschappij, weet je wel. Mij doet het denken aan het overdadige geweld in Amerikaanse films, waarvan me regelmatig is verzekerd dat ik het moet begrijpen als kritiek op het geweld van buiten de bioscoopmuren. Zal best, maar ik hoef het niet te zien. Niet omdat ik het zoek in het zoetsappige, maar omdat het genre van de rake klappen van alles met me doet, behalve mij raken. En zo is het ook met kunst die het louter moet hebben van het idee: het slaat dood. Geef mij dan de landschappen en de portretten van Mankes; die leven. “Ik probeerde mooie dingen te maken in allen eenvoud”, zei hij zelf, voor hij op dertigjarige leeftijd stierf aan tuberculose.

