Liet de VVD het kabinet klappen om 2,5 procent van alle immigranten?

De VVD gaat ‘ruimte geven’ door ‘grenzen te stellen’, zo belooft het verkiezingsprogramma, en punt 1 is daarom ‘Grip op migratie’. Ik ben er niet helemaal gerust op dat dit een mooie campagne zal opleveren. Migratie zal worden versmald tot asiel, daar kun je vergif op innemen, en het zal er onzorgvuldig en onsmakelijk aan toe gaan, want zo gaat dat als gesproken wordt over bepaalde mensen van buiten.

Verrassend is het niet dat de VVD dit thema tot speerpunt kiest; de partij blies het kabinet op vanwege deze kwestie, en zal nu willen oogsten. De liberalen hebben het land dapper verdedigd tegen de komst van almaar meer nareizigers, daar zullen de kiezers ter rechterzijde hen toch hopelijk voor willen belonen. En wellicht leidt het ook af van thema’s waar anderen op zullen hameren en waar de VVD kwetsbaar is, zoals de bestaanszekerheid, de wantrouwende overheid, het klimaat en de stikstofellende.

Maar waarom was het eigenlijk nodig om het kabinet te laten klappen op asiel? Ik mag hopen dat lijsttrekker Dilan Yesilgöz daarover nog eens serieus aan de tand wordt gevoeld. Van de totale immigratie (400.000 personen in 2022, volgens CBS-cijfers) maken vluchtelingen over langere tijd zo’n 13 procent uit, al kunnen de aantallen schommelen. Vorig jaar waren er 35.535 asielaanvragen, en het aantal mensen dat vanwege gezinshereniging kwam – de nareizigers – was ruim tienduizend, dus 2,5 procent van de 400.000. Een kleine groep.

Nieuwsuur meldde vorige week dat binnen het kabinet een veelomvattend migratieplan in elkaar was getimmerd, met als teneur: meer mogelijkheden voor kansrijke asielzoekers, strengere aanpak van kansarme asielzoekers. Maar over het beperken van het aantal nareizigers konden de coalitiepartijen het niet eens worden, en dat was voor de VVD reden het kabinet te laten vallen. Werkelijk? Om die 2,5 procent? Ik vind dat moeilijk te geloven. Het lijkt er eerder op dat Mark Rutte dit meningsverschil aangreep, al dan niet bewust, om een einde te maken aan wat een kabinet te ver was – zijn gezag afgebrokkeld, de verhoudingen beschadigd. De nareizigers werden in de schijnwerpers gezet om de VVD een alibi te verschaffen voor het weglopen.

Een dag na de val van het kabinet schilderde Yesilgöz bij Op1 een schrikbeeld van ‘nareis op nareis’. Asielzoekers zouden eerst hun gezinsleden laten overkomen, waarna die steeds weer nieuwe familieleden zouden laten volgen, totdat opa, oma en het halve dorp in Nederland terecht waren gekomen. “Dus er kunnen zomaar tien mensen komen na één asielzoeker?” vroeg presentator Tijs van den Brink. “Heel veel”, antwoordde Yesilgöz, die sprak van ‘een stapeling van nareis’.

In werkelijkheid gaat het, aldus een asielambtenaar in NRC, om ‘een non-issue’. Het stapelen van asielaanvragen gebeurt nauwelijks. Alleen een ‘kerngezin’ komt in aanmerking voor nareizen, daarna zijn de juridische en praktische mogelijkheden zeer beperkt. Volgens de woordvoerder van VluchtelingenWerk is zelfs ‘twijfelachtig of twee of meer stapelingen ooit zijn voorgekomen’.

Ik weet dat het zinloos is deze feiten naar voren te brengen, het gaat in dit toneelstuk niet om feiten. Maar ik doe het toch, gewoon om een beetje ruimte te geven aan de begrensde werkelijkheid.