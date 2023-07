Liberaliseer migratie en veel problemen verdwijnen

Met de beelden van honderden verdronken migranten voor de Griekse kust nog vers in het geheugen, komt het nieuws dat de Duitse regering het migratiebeleid wil gaan richten op de toekomst. Niet afschrikking maar het belang van zowel de eigen samenleving als van migranten staat centraal. Verdienen onze oosterburen navolging?

Het migratiebeleid in Europa is gericht op tegenhouden en wegjagen. Met dat doel reisde premier Rutte onlangs Noord-Afrika af. Maar beleid dat de toestroom wil beperken, leidt alleen maar tot méér toestroom. Gevolg: mensonterende toestanden in Ter Apel, doden in de Middellandse Zee en opgesloten kinderen.

De Duitse politiek heeft besloten mensen juist een kans te geven. Een puntensysteem gaat hun toestroom regelen. Kennis en vaardigheden, leeftijd en ‘binding met Duitsland’ gaan tellen. Zo laat je mensen op een waardige manier komen én pak je het nijpende tekort aan vakkrachten aan. Een win-winsituatie. Iets voor ons? In Nederland hebben we dezelfde problemen. Ernstige tekorten op de arbeidsmarkt. Problemen met de financiering van het pensioenstelsel vanwege vergrijzing. Een volledig vastgelopen migratiebeleid.

De Duitse regering neemt puntensystemen in Canada en Australië als voorbeeld. Maar die werken er slecht en verstoren de arbeidsmarkt. De overheid wil op de stoel van de werkgevers gaan zitten, maar kan dat helemaal niet.

Inkomensgrens

In Nederland spelen werkgevers wel een actievere rol. Migranten krijgen een verblijfsvergunning als een erkende werkgever hun een contract geeft met een minimum inkomen. Dat minimum kan oplopen tot 5008 euro bruto per maand. Ook het Duitse systeem kent een inkomensgrens. De waardige weg van migratie naar beide landen is daarmee alleen open voor de happy few. Alleen zij zouden een bijdrage kunnen leveren, zo heet het. Wie een lager inkomen heeft, wordt afgeschrikt.

Probleem is dat beide landen migratie willen controleren, vergoelijkt met fabeltjes als ‘aanzuigende werking’. Wat als we ermee stoppen? Schaf de inkomenseis af en laat migranten vrij om zelf werk te zoeken.

Tegenhouden hoeft dan niet meer. Andere wegen openen zich, dus doen veel minder mensen een beroep op de asiel. Gemeentes kunnen de opvang van resterende vluchtelingen dan eenvoudig aan. Alle migranten zoeken meteen zelf naar woonruimte en werk in combinatie met taallessen. Ter Apel kan dicht. Frontex en de IND kun je grotendeels opheffen. Inburgeringsprogramma’s kunnen weg.

Liberalisatie van migratie kan alleen bij een verdere regulering van onze instituties. Die laten we nu juist veel te vrij. Kijk naar de arbeidsmarkt. Daar is bescherming tegen discriminatie en uitbuiting een wassen neus. De vakbeweging en de arbeidsinspectie zijn te zwak. Als je de sociale zekerheid reorganiseert op basis van een premiestelsel voor werkenden, hoef je ook niet bang te zijn voor overbelasting. Die toegang blijft dan beperkt. Of je daarnaast dan nog een sociaal vangnet nodig hebt, is zeer de vraag.

Wat regulering van de samenleving betreft geeft Duitsland wel het goede voorbeeld. Uitbuiting op het werk is er een stuk lastiger. Er is de laatste jaren flink geïnvesteerd in regulering van de arbeidsmarkt. Vanwege de eisen die het land stelt aan sollicitatieprocedures, komt arbeidsmarktdiscriminatie er het minst voor van heel Europa.

Kortom, het Duitse puntensysteem verdient geen navolging, maar wel het reguleren van de instellingen van de samenleving. Het gaat niet om regulering ja of nee, maar om wat je reguleert en wat niet. Tot nu toe reguleren we vooral migratie, maar de instellingen van de samenleving te weinig.

Andersom is beter. Dan kun je migratiestromen vrij laten. Dat biedt wellicht een uitweg uit de pijnlijke impasse van een stagnerende samenleving en verdrinkende mensen. De Duitse regering toont in ieder geval moed.

