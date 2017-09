Lezersvraag: remt het eigen risico de vraag naar zorg?

Over een jaar uitgesmeerd is het geen schokkend bedrag. Toch leidde de voorgestelde verhoging van het verplichte eigen risico in de zorg van 385 naar 400 euro ertoe dat er voor het eerst na meer dan een eeuw een wet op één dag werd aangenomen, door Tweede en Eerste Kamer dus. Kennelijk is het toch erg belangrijk.

Het eigen risico werd in 2008 ingevoerd, als instrument om de zorgkosten niet te erg te laten stijgen. Maar werkt het ook? Dat is nog niet zo makkelijk vast te stellen. Je komt er alleen achter door te meten wat mensen niet doen, namelijk niet naar een specialist gaan, na hun achttiende verjaardag niet naar de tandarts gaan, niet hun medicijnen ophalen of afzien van bepaalde behandelingen die niet vergoed worden, zoals van de fysiotherapeut. En dan is het maar de vraag of iedereen wel precies weet hoe het werkt met het eigen risico. Niet iedereen weet dat de huisarts altijd vergoed wordt, net als kraamhulp.

Dat eigen risico is trouwens flink gestegen in de jaren 2012 en 2013. Nu is het alweer voor de derde keer gelijk gebleven, dankzij die politieke noodgreep.

Ook andere redenen

Inderdaad stelden mensen na die verhoging in 2013 hun bezoek aan de specialist uit, of ze haalden hun medicijnen niet op, stelde het onderzoeksbureau Nivel vast dat op verzoek van het ministerie van volksgezondheid bekeek wat het effect van dat sterk verhoogde eigen risico was. Jongeren zagen meer dan ouderen af van betaalde zorg zoals medicijnen of behandelingen, en wie in een achterstandswijk woonde deed dat eerder dan bewoners van wijken met een hoog gezinsinkomen. Maar dat uitstel kwam niet alleen door de verhoging van het eigen risico, concludeerde het Nivel. Het gebeurde al eerder, in de jaren voor de verhoging ervan. Kennelijk speelde ook iets anders mee. Gevraagd naar de reden van het niet naar de dokter gaan, zeiden mensen soms ook dat ze dachten dat de kwaal wel vanzelf over zou gaan.

Er blijven genoeg kwalen over die niet vanzelf over gaan

Nu geldt dat voor sommige kwalen zeker, en misschien wel voor de kwalen die het meest voorkomen, maar er blijven genoeg aandoeningen over die niet vanzelf over gaan. En juist die brengen hoge kosten met zich mee. Zoveel dat het eigen risico al op is bij de eerste snee van de chirurg.

Ik stel me voor hoe het eigen risico dan als rem moet werken. Lijkt me lastig. Laat je het meespelen bij het besluit om al dan niet voor chemotherapie te kiezen? En is het misschien een afweging bij het maken van een afspraak bij de tandarts? Of gaat het vooral om afzien van onderzoeken die eigenlijk niet nodig zijn, en verder leven met een soort onzekerheid.

Gezondheid staat bij velen van ons op nummer één. Dat betekent dat we er geld voor over hebben. We betalen jaarlijks gemiddeld ruim 700 euro rechtstreeks aan zorg, en indirect wel 5000 euro. Het eigen risico is daar maar een deel van.

Hoe werkt dat bij u: is het eigen risico een reden om af te zien van zorg? Stelt u de afspraak met de tandarts uit?

