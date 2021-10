Lezersreacties: ‘Vreselijk hoe er met de mensen omgegaan wordt in Groningen.’

Vermogen in stenen

Het lijkt treurig dat ouderen met een geheel of gedeeltelijk afbetaald huis belasting moeten betalen over de waarde van hun stenen vermogen, zoals Liane den Haan stelt (Opinie, 25 oktober). De oplossing is echter meer dan simpel: neem een tweede hypotheek op je huis en los daarmee je schulden af en het resterende bedrag, toch al gauw een paar honderdduizend euro, kun je dan lekker opmaken. Dus zo treurig is het niet om een huis te bezitten, de huurders zijn slechter af. Die houden namelijk niets over.

Joep Baaij, Amsterdam

Vele nationale crises

Ombudsman op de voorpagina (Trouw, 25 oktober): Groningen is een nationale crisis. Dat wil zeggen: één van de nationale crises naast het toeslagenschandaal, de woningnood, stikstof en de boeren, de uitgeprocedeerde asielzoekers, de tekorten in de zorg, in het onderwijs, en bij de politie, en de tekortschietende klimaatmaatregelen. Als dat nu allemaal weer op het bord van de oude coalitie terecht komt is het te hopen dat ze nieuwe, daadkrachtige ministers benoemen om het tij echt te keren, belasting te heffen bij de vervuilende ‘grote jongens’ en subsidies toe te kennen aan wie graag een transitie willen doorvoeren, maar daartoe de middelen niet hebben.

Jan Schakel, Harderwijk

Dag geliefde vogelmeneer

Wat een feest eindelijk uw eigen beeltenis te mogen aanschouwen (Verdieping, 25 oktober). U bent precies zo vrolijk, doorleefd en getekend door de tand des tijds en het staren naar bijzondere schepselen Gods (onze gevederde vrienden) als ik had gehoopt. Mijn vreugde daalde naar onder nul bij het lezen over uw vertrek. Zo’n anderhalf jaar lang was uw beschrijving van een bijzondere wondervogel de troost van de maandag! Ook maakte ik er lang een doodzieke vriend wekelijks blij mee, door hem het plaatje door te appen.

Ik ga u vreselijk missen en wens u veel succes bij het werk dat u nog wacht en hopelijk....tot ziens

Lydia van Duijn, Haarlem

Kuchje

Omdat veel mensen een snif of kuchje niet als klacht ervaren, lijkt het me beter om te spreken over mensen met verkoudheidsverschijnselen in plaats van verkoudheidsklachten. Dat bespaart discussie op school en werk.

Adriaan Stoet, Zwolle

Diep geraakt

“De meeste gedupeerden zijn kansloos”(Trouw, 26 oktober). Vreselijk hoe er met de mensen omgegaan wordt in Groningen. De psychische schade is onmeetbaar. Schandalig dat het weer voor een heel groot deel met geld te maken heeft. Als geboren Groningse raakt dit mij diep en ik voel een grote machteloosheid.

Anneke Nennie-Raangs, Dordrecht

De overheid zijn wij

De teneur in de krant, gebaseerd op uitlatingen van burgers, is dat het vertrouwen in de overheid is gedaald naar een dieptepunt. Maar wie is de overheid? Dat zijn wij zelf toch? Je buur, vriendin, familielid, die als ambtenaar werkt en al die regels die gemeenteraden, Provinciale Staten en Tweede Kamer verlangen, op de juiste manier moeten uitvoeren. Ga er maar aan staan. Ambtenaren zijn ook gewone mensen, levend in dit tijdsgewricht van individualisme en het creëren van een eigen wereld. Toch niet vreemd dat wantrouwen en gebrek aan verantwoordelijkheid dan ook doorsijpelen in de overheid.

Monique Vroemen, Arnhem